Mit 74 die Jüngste Der Altersdurchschnitt der Ortsgruppe der Volkssolidarität liegt bei 81 Jahren. Deshalb muss dringend Nachwuchs her.

Barbara Böhme (vorn) ist die neue Chefin der Harthaer Ortsgruppe der Volkssolidarität. Deren Vorstand und die Kassierer treffen sich regelmäßig, um Angebote und Vorhaben abzustimmen. © Dietmar Thomas

Zurzeit gehören noch 75 Frauen und Männer zur Harthaer Ortsgruppe der Volkssolidarität. Mit 74 Jahren ist Monika Gerstner die Jüngste. Die Älteste, Elli Kurschuß, ist gerade 90 geworden. „Das Durchschnittsalter liegt bei 81,6 Jahren“, so Barbara Böhme. Sie ist die neue Chefin der Harthaer Ortsgruppe der Volkssolidarität. Thea Hiller hat das Amt nach vielen Jahren aus gesundheitlichen Gründen abgegeben und ist sozusagen in die zweite Reihe zurückgetreten. Barbara Böhme kein leichtes Amt übernommen. „Pro Jahr haben wir etwa 20 Abgänge“, sagt sie. Die Meisten sind verstorben, die Wenigsten ausgetreten.

Dass es so weitergeht, ist absehbar. Jüngere kommen nicht dazu. Ohnehin hält sich das Interesse an der Mitarbeit in der Volkssolidarität in Grenzen. Im Jahr 2014 wurde in Hartha zum letzten Mal ein neues Mitglied aufgenommen.

Die schwindende Mitgliederzahl hat Konsequenzen. Den Oma-Opa-Tag gibt es schon lange nicht mehr. Die Wandergruppe war 2015 zum letzten Mal unterwegs. In diesem Jahr fällt zum ersten Mal das Sommerfest aus. Für die 40 Mitglieder, die zu solchen größeren Veranstaltungen kommen, rechnen sich die Ausgaben nicht. Außerdem ist es schwierig, einen passenden Raum zu finden – nicht nur von der Größe her. Er müsste auch einen ebenerdigen Zugang haben oder mit einem Fahrstuhl erreichbar sein. Die vierteljährlichen Geburtstagsrunden in der Gaststätte Naturheilfreunde sollen erhalten bleiben. Zum Bowling und Kegeln trifft sich eine Gruppe ebenfalls noch regelmäßig. Auch die Fahrten, die die Volkssolidarität Döbeln anbietet, werden gut angenommen.

Geteilter Meinung sind die Mitglieder über ihren Treffpunkt in der Begegnungsstätte der Wohnungsgenossenschaft an der Straße der Jugend. „Der ist günstig gelegen. Dort wohnen viele ältere Menschen“, meint Helga Radtke. Für andere, die in Zentrumsnähe Zuhause sind, ist der Weg bis ins Neubaugebiet zu weit.

Dienstags und donnerstags öffnet die Begegnungsstätte jeweils von 14 bis 17 Uhr für die Mitglieder der Volkssolidarität zu Spielenachmittagen und zum Kaffeeklatsch. Bis zu 14 Senioren nutzen das Angebot regelmäßig. „An den Veranstaltungen kann aber jeder teilnehmen, der Interesse hat“, sagt Ingrid Richter.

