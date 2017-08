Mit 71 noch im Kindergarten Die Weißwasseranerin Petra Küttner ist Rentnerin. Ruhestand? – Nein. Sie engagiert sich stattdessen lieber ehrenamtlich.

Petra Küttner (r.) und Jutta Gaumer und haben Spaß mit Klein Jordan. Die beiden Frauen arbeiten ehrenamtlich im DRK-Kinderhaus Sonnenschein in Weißwasser. © Joachim Rehle

Ausgelassen tollt die schlanke Blonde mit den Kids auf der Rutsche, spielt mit den Rackern, erklärt, schlichtet und sorgt für Ordnung. Die Weißwasseranerin Petra Küttner hat Power für zwei und weiß mit den Kindern umzugehen. Dabei ist die 71-Jährige eigentlich schon geraume Zeit in Rente. Statt die Hände im verdienten Ruhestand in den Schoß zu legen, hat sie sich Arbeit gesucht. Im DRK-Kinderhaus Sonnenschein betreut die scheinbar alterslose Seniorin Kinder in einem Umfang von zehn Stunden die Woche. Ihr Zeitkontingent ist nicht auf die einzelne Woche beschränkt. Wird sie stärker gebraucht – in den Urlaubswochen im Sommer oder während der Erkältungszeit im Winter – kommt sie öfter zum Einsatz und arbeitet dafür in der übrigen Zeit weniger.

Die ehrenamtliche Arbeit macht ihr Spaß, nicht nur, weil sie in ihrem erlernten Beruf als Erzieherin arbeiten kann, sondern auch, weil sie Action braucht. „Meine Kinder sind weg und ich bin alleine. So komme ich wenigstens unter Leute.“ Das tut sie in Weißwasser auch von Montag bis Donnerstag, wenn sie zum Sport geht. Zu den Kindern nach Bayern zu ziehen, war nie eine Alternative für sie. „Da kenn’ ich ja keinen.“

So reicht sie den Kleinsten Essen, hilft im Spätdienst aus oder macht Aufsicht im Hofbereich der Kita. Sie ist übrigens nicht die einzige ehrenamtliche Erzieherin. Ihrer Kollegin Jutta Gaumer geht es ähnlich. Kita-Leiterin Kerstin Kellberg ist für die Hilfe dankbar.

Petra Küttner arbeitete vor ihrer Berentung 43 Jahre als Erzieherin für die Stadt Weißwasser. Zehn Jahre leitete sie den Jugendclub Schacht 8. Sie musste sich damals durchbeißen und sie tut es bis heute. Das Kinderhaus Sonnenschein ist nicht die erste ehrenamtliche Erzieherstelle für die geborene Meißnerin. Bis Anfang 2013 arbeitete sie als Bufdi, als Bundesfreiwillige, 18 Monate in der Kita Ulja und schlug mit den Kindern Schneeballschlachten im Hof, half den Kleinen beim Anziehen, übernachtete mit der Vorschulgruppe in der Kita oder begleitete Ausflüge in die Region.

Danach war Schluss. Ein Anschlussvertrag war nach den Bestimmungen des Bundesfreiwilligendienstes nicht möglich. Eine ehrenamtliche Erzieherstelle bei der Stadt ebenso wenig. Nun hat sie Spaß und Beschäftigung beim Deutschen Roten Kreuz, dem freien Träger des Kinderhauses Sonnenschein. Und tut parallel noch Gutes.

