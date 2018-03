Mit 65 geht man nicht in Rente Beim Festakt zum Geburtstag der Station Junger Naturforscher und Techniker in Weißwasser kommen Politik und Wirtschaft zusammen.

Vereinsvorsitzender Randolf Rotta und Stationsleiter Bernd Frommelt.

Das Gebäude der Station am Prof.-Wagenfeld-Ring in Weißwasser.

Weißwasser. Die Schlange der Gratulanten für Stationsleiter Bernd Frommelt und den Fördervereinsvorsitzenden Randolf Rotta reißt am Mittwoch nicht ab. Kein Wunder: Immerhin hat der 65. Geburtstag der Kinder- und Jugendeinrichtung in Weißwassers Südstadt angestanden. Und zig Unterstützer der Station, Vereinsmitglieder, Politiker und Unternehmer folgten gern der Geburtstagseinladung. „Ich freue mich, dass so viele zum Festakt gekommen sind“, sagt Bernd Frommelt sichtlich bewegt. Die Station Junger Naturforscher und Techniker ist schließlich fast ein „Dinosaurier“ in der Jugendhilfe-Landschaft der Stadt Weißwasser und des Landkreises.

Anders als der Hamburger SV – der „Dino“ in der Ersten Fußballbundesliga – aber ist die Einrichtung nicht vom Abstieg bedroht. Vielmehr stehen zukunftsweisende Entscheidungen an. Darauf macht auch Weißwassers Oberbürgermeister Torsten Pötzsch (Klartext) aufmerksam. „Wir wissen, dass der derzeitige Bau nur eine Übergangslösung sein kann“, sagte er mit Blick auf den Plan des Vereins, einen Erbpachtvertrag mit der Stadt zu schließen. Dazu allerdings müsste der Stadtrat zustimmen. Dann nämlich, so erklärt es Bernd Frommelt, könne die Voraussetzung dafür geschaffen sein, sich selbst um Mittel für einen Neubau des Stationsgebäudes zu kümmern. 1,4 Millionen Euro werde dieser voraussichtlich kosten. „Die Finanzierung wird sehr schwierig werden“, gesteht SPD-Bundestagsabgeordneter Thomas Jurk, der ebenfalls zu den Gratulanten der Station am Mittwoch gehörte. Er stehe im Kontakt mit dem sächsischen Innenministerium, sei 2017 mit Torsten Pötzsch und Bernd Frommelt in Dresden zu Gesprächen gewesen, um Gelder für die Station zu akquirieren. Jurk wisse, dass die Einrichtung – anders als noch zu DDR-Zeiten – im Wettbewerb mit anderen Jugendeinrichtungen und mit den „neuen Medien“ steht. „Wer aber so lange durchgehalten und die Wende überstanden hat, der wird sich auch in Zukunft gut aufstellen“, zeigte er sich dennoch optimistisch.

Wie viele Weißwasseraner und Bürger aus dem Umland der Glasmacherstadt durch die Station – die einst eine von 192 in der gesamten DDR gewesen ist – geprägt worden sind, vermag heute keiner mehr zu sagen. Darauf verweist der Vorsitzende des Landesverbandes sächsischer Jugendbildungswerke, Michael Hahn. „Es ist großartig und wunderbar, dass die Station noch immer für so viele Kinder und Jugendliche da ist“, bemerkt er anerkennend. Gerade deshalb ist ein solcher Geburtstag ein Anlass, sich bei Haupt- und Ehrenamtlichen für ihre Leistungen zu bedanken, die seit Jahren die Arbeit der Station prägen, wie Jurk und Pötzsch gleichermaßen betonen.

Dass der Weg für die Einrichtung nicht immer einfach gewesen ist, ist beim Festakt mehrfach thematisiert worden. Allein nach der Wende sind fast alle der Mitarbeiter vom Angestelltenverhältnis in eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) gewechselt. Am 6. Juli 1991 hatte sich der Förderverein gegründet. Im März 1992 ging die Station in die Trägerschaft der Jugendhilfe über – und konnte fortan Projekte und Mitarbeiter wieder finanzieren. Dass Randolf Rotta die Zeit der 90er-Jahre als „Midlife Crisis“ für die Station bezeichnet, zeigt noch gut 25 Jahre später, wie sehr damalige und heutige Verantwortliche um die Einrichtung gekämpft haben. Auch in den 2010er-Jahren riss die Debatte nicht ab. Es gab manches, was den „Stationären“ gar nicht passte: Pläne, etwa die Station in die Brunnenstraße umziehen zu lassen, sind den Vereinsmitgliedern noch gegenwärtig. „Die Streitigkeiten mit der ehemaligen Bürgermeisterin haben dadurch aufgehört, dass sie nach Dresden gegangen ist“, bemerkt Randolf Rotta schmunzelnd.

Nun müsse man jedoch nach vorn schauen, sich neu aufstellen, wie Claudia Müller und Andrea Platzk berichten. Sie sind in der Internationalen Jugendarbeit tätig, die die Station seit 2016 im Norden des Landkreises innehat. „Wir wollen generations- und grenzüberschreitende Angebote schaffen“, sagt Andrea Platzk. Gerade in der Grenzregion müsse es um Kontakt der jungen Menschen gehen, um insgesamt zukunftsfähig zu sein – und zu bleiben.

