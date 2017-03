Mit 5 500 Kartons durch die Stadt Archive sind vom Schlossberg in die Rote Schule gezogen – das Meißner Gedächtnis füllt sich.

Die Rote Schule beherbergt jetzt das städtische Verwaltungs- und das Bauarchiv. © SZ-Archiv/Claudia Hübschmann

Das städtische Verwaltungs- und das Bauarchiv sind planmäßig vom Schlossberg in die instand gesetzten historischen Räumlichkeiten der Roten Schule umgezogen. Ab sofort sind die Archivmitarbeiter am Schulplatz 5 – Eingang derzeit von der Gerbergasse aus – zu erreichen. Die Rufnummern 03521 459725 und 03521 459726 werden abgeschaltet. Die neue gemeinsame Rufnummer des Verwaltungs- und Bauarchives lautet 03521 467347.

Damit ist die Zeit der Provisorien vorbei, denn in den vergangenen Jahrzehnten wechselten das Bau- und das Verwaltungsarchiv wiederholt den Standort. Anfang der 1990er Jahre waren sie im Verwaltungsgebäude auf dem Kleinmarkt untergebracht. Später wanderten sie in die Räumlichkeiten in der Leipziger Straße. Die Flut 2002 machte einen erneuten Umzug auf den Schlossberg notwendig. „Im Zuge der Planungen zur Komplettsanierung der Roten Schule entstand die Idee, die städtischen Archive zusammen mit dem Museumsdepot sowie der Museumsverwaltung an einem zentralen Ort einzurichten“, erklärte Stadtsprecherin Katharina Reso. Die hohen Ansprüche an Statik, Raumgröße und Brandschutz sind in den instand gesetzten Räumen der Roten Schule gegeben. „Ein hochmodernes Archivregalsystem bietet nun auf einer Fläche von 187 Quadratmetern genug Raum für mehr als 3 800 laufende Meter Akten.“ Insgesamt stehen auf zwei Etagen 448 Quadratmeter für das teils historische, wertvolle Archivgut zur Verfügung. Die Räume sind verdunkelbar und teilweise klimatisiert, um die empfindlichen Dokumente vor Umwelteinflüssen zu schützen. „Das neue Archiv bietet genügend Kapazität für die nächsten 30 Jahre.“

Organisiert und umgesetzt wurde der Umzug der mehr als 5 500 Kartons kostensparend von einer aus der Verwaltung zusammengestellten Arbeitsgruppe, die eigens für den Umzug gefertigte Transportgeräte benutzte. (SZ/ul)

