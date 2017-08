Mit 50 Sachen zu viel durch die Stadt

Nossen. Über das Wochenende suchten Diebe eine Baustelle an der S 85 im Nossener Ortsteil Mertitz heim. Die Unbekannten stahlen mehrere Teile von zwei Baumaschinen sowie eine Werkzeugtasche.Der Stehlgutschaden beläuft sich auf insgesamt ca. 1.400 Euro.

Netze gestohlen

Thiendorf. In der Nacht zum Montag verschafften sich Unbekannte Zutritt in eine Stallanlage auf der Stölpchener Straße im Thiendorfer Ortsteil Welxande. Die Diebe stahlen acht Rundballennetze, welche für den Einsatz in einer Rundballenpresse gedacht sind. Der Schaden beträgt ca. 1.800 Euro.