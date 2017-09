Mit 4,12 Promille auf Zug in Löbau gewartet Bürger rufen einen Notarzt. Ausnüchtern musste der Betrunkene bei der Bundespolizei.

Löbau. Ein Notarzt hat Montagnacht auf einem Bahnsteig des Löbauer Bahnhofs die Betreuung eines stark angetrunkenen Mannes übernehmen müssen. Zuvor waren Bürger auf die Situation des 44-Jährigen aufmerksam geworden und hatten den Notruf gewählt.

Die alarmierte Landespolizei führte bei dem polnischen Staatsbürger einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 4,12 Promille Blutalkoholkonzentration ergab. Anschließend holten Beamte der Bundespolizei Ebersbach den Betrunkenen ab und brachten ihn nach ärztlichem Okay aufgrund seiner hilflosen Lage zum Ausnüchtern in ihre Dienststelle.

Nach Einschätzung des Arztes war die gesundheitliche Situation des Mannes so, dass er nicht in ein Krankenhaus gebracht werden musste, teilte ein Sprecher der Bundespolizeiinspektion Ebersbach am Mittwochvormittag mit. Am Folgetag konnte der polnische Staatsbürger seine beabsichtigte Zugreise antreten.

Hintergrund: Normalerweise sei eine Blutalkoholkonzentration von 3,5 Promille bereits lebensgefährlich“, zitiert eine Zeitung Professor Falk Kiefer, Suchtklinik des ZSI Mannheim. Bei Werten von fünf oder gar sechs Promille würden die meisten Menschen eher selten überleben. Allerdings gebe es keine klare Regel oder eine Formel, mit der man ausrechnen kann, wann Alkohol tödlich wirkt. Es sei sogar ein Fall bekannt, bei dem eine Frau mit 6,1 Promille Alkohol im Blut überlebt hat. (szo/pc)

