Aus dem Gerichtssaal Mit 2,8 Promille über die Autobahn In Schlängellinien und zeitweise mit bis zu 160 Sachen donnert ein Mann über die Autobahn. Auch von der Polizei lässt er sich zunächst nicht stoppen.

Mit Blaulicht und Signal verfolgt die Polizei einen Autofahrer auf der Autobahn bei Radeburg. Er versucht, sich der Kontrolle zu entziehen. Das hat einen Grund. © Symbolbild/Daniel Förster

Der 39-jährige Außendienstmitarbeiter aus Weinböhla ist naturgemäß viel auf der Autobahn unterwegs. Doch am 29. März dieses Jahres traut er seinen Augen kaum. Auf der Autobahn zwischen Berlin und Dresden fährt vor ihm nahe Radeburg ein Audi A3. Der Fahrer nutzt die gesamte Breite der Straße, wechselt ständig die Fahrstreifen. Einmal touchiert er einen Lkw, büßt dadurch den rechten Außenspiegel seines Autos ein. Dann nimmt er auch noch die Leitplanke mit. Zunächst denkt der Weinböhlaer an einen technischen Defekt, doch schnell wird ihm klar, nicht mit dem Auto stimmt etwas nicht, sondern mit dessen Fahrer. Er alarmiert die Autobahnpolizei. Die bittet ihn, an dem Kamikazefahrer dranzubleiben. Der donnert zeitweise mit 160 Kilometern pro Stunde über die Autobahn. „Es ist ein Wunder, dass nicht mehr passiert ist. Vor allem den nachfolgenden Autofahrern ist das zu danken. Sie haben nicht überholt, großen Abstand gehalten“, sagt der Mann als Zeuge vor Gericht.

In Radeburg verlässt der Audi schließlich die Autobahn, fährt aber gleich wieder drauf. Inzwischen ist die Polizei an ihm dran. Mit Blaulicht überholt sie, fordert ihn per Leuchtschrift „Polizei, bitte folgen“, zum Halt auf dem nächsten Parkplatz auf. Der Audifahrer fährt auch treu und brav hinterher. Plötzlich, kurz vor dem Parkplatz, schert er nach links aus, gibt Vollgas und flüchtet. Vor Gericht spricht er von einer Panikreaktion. Doch irgendwann, als ihm die Polizei erneut auf den Fersen ist, gibt er auf, fährt auf den Randstreifen, hält an und lässt sich kontrollieren. Was die Polizisten ahnten, wird zur Gewissheit. Eine Blutalkoholkontrolle eine Stunde nach der Tat ergibt einen Wert von 2,63 Promille. Zur Tatzeit hat er also rund 2,8 Promille intus gehabt. Das ist ein Wert, bei dem normale Menschen nicht mal mehr geradeaus laufen können. Doch der 33-Jährige aus Frankenstein ist das gewöhnt. Er ist Alkoholiker.

Er sei von einer Feier gekommen, habe am Vortag von 15 Uhr bis zum Morgen Alkohol getrunken, dann nur kurz geschlafen und sich ins Auto gesetzt. Weil er so betrunken ist, verfährt er sich auf der Autobahn. Am Dreieck Spreewald biegt er in Richtung Cottbus ab, bemerkt das erst nach rund 50 Kilometern.

Seinen Führerschein hatte der Mann aus Frankenstein erst vor sechs Monaten wiederbekommen. Der war ihm nach einer Verurteilung wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung entzogen worden. Schon 2010 wurde er von der Polizei betrunken aus dem Verkehr gezogen. Damals war er mit dem Fahrrad unterwegs.

Jetzt endlich will der Mann einen Entzug und eine Therapie machen. Nach eigenen Angaben trinkt er täglich mindestens sechs Flaschen Bier. Durch die Tat hat er nicht nur erneut den Führerschein verloren, sondern muss auch um seinen Job bangen. Denn dadurch wurde seine Alkoholabhängigkeit bekannt. Er rechne damit, dass er entlassen werde, sagt der Maschinenschlosser.

Das Meißner Amtsgericht verurteilt den Mann wegen Gefährdung des Straßenverkehrs zu einer Haftstrafe von vier Monaten, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Als Auflage muss er eine Entziehung machen. Die Fahrerlaubnis wird entzogen, der Führerschein eingezogen. Nicht vor einem Jahr und sechs Monaten darf ihm die Behörde eine neue Fahrerlaubnis erteilen. Und das auch nur, wenn er bis dahin eine medizinisch-psychologische Untersuchung erfolgreich hinter sich gebracht hat.

