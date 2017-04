Mit 2,5 Promille aufs Feld gefahren

Autofahrer schwer verletzt

Waltersdorf. Am Donnerstagnachmittag war der Fahrer (77) eines Skoda auf der Ziegenrückenstraße (S 163) zwischen Waltersdorf und Hohnstein unterwegs. In einer Kurve geriet der Mann mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit einem VW Golf (Fahrer 42) zusammen. Durch den Aufprall wurde der 77-Jährige schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Golf-Fahrer blieb unverletzt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 26000 Euro.