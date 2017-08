Mit 19 im Mittelpunkt Markus Schubert ist nicht nur für die Fans der Held des Pokalabends. Dabei wäre er beinahe bei Dynamo aussortiert worden.

Artig bedankt sich Markus Schubert für die Ovationen der Fans. Aus der Reihe getanzt ist der Schlussmann aber nicht freiwillig, er wurde von Stammkeeper Marvin Schwäbe (nicht im Bild) gestoßen. © Robert Michael

Es gibt Dinge, die braucht man nicht wirklich, beim DFB-Pokal ist es die Auszeichnung zum „Man oft the match“. Der Gewinner bekommt einen kleinen Glaspokal, fürs heimische Regal ist der eigentlich zu hässlich und zu unbedeutend. Philip Heise fühlte sich am Freitagabend in den Katakomben des Zwickauer Stadions aber aus einem anderen Grund nicht wohl. „Ich finde, diese Trophäe hat eher der Schubi verdient“, sagte Dynamos Linksverteidiger und blickte auf den rechteckigen Pokal in seiner Hand. „In so einem Alter so eine Leistung abzurufen – absoluten Respekt.“

Gemeint war Markus Schubert. Der 19-Jährige durfte bei der nach Zwickau verlegten Erstrundenpartie gegen TuS Koblenz ins Tor und stand in den letzten zehn Minuten eines scheinbar schon entschiedenen Pokalduells zweimal im Mittelpunkt – zunächst unfreiwillig. Nach einem Rückpass suchte er nach der geeigneten Anspielstation, sein Abschlag landete jedoch auf der Brust von Dimitrios Popovits. Der Koblenzer dribbelte sich durch die Dresdner Abwehr und traf mit sattem Schuss zum überraschenden 2:2-Ausgleich. „Klar, das war mein Fehler“, gestand Schubert. Kapitän Marco Hartmann wollte es nicht ganz so deutlich formulieren, sprach von einem „ungünstigen Ball“ und davon, dass er sich da „anders entscheiden muss“.

Nach der erneuten Führung für Dynamo griff Schubert wieder entscheidend ins Spiel ein, diesmal aber in einer anderen Rolle. Beim von Andreas Glockner getretenen Elfmeter sprang er zwar in die Ecke, konnte den mittig platzierten Strafstoß aber mit dem Fuß abwehren. Es blieb beim 3:2. „Im Endeffekt können wir uns bei Schubi bedanken, dass er uns die 30 Minuten erspart und uns den Sieg geschenkt hat“, meinte Hartmann.

Dies sahen auch die Fans so. Die feierten den Pokaldebütanten ausdauernd, riefen seinen Namen. Eigengewächse, die noch dazu ein Angebot von RB Leipzig abgelehnt haben, sind besonders beliebt bei den Anhängern. „Das war natürlich ein geiles Gefühl“, sagte der gebürtige Freiberger und schob etwas schüchtern hinterher: „Ich hoffe, ich konnte meine Eltern stolz machen.“ Daran dürfte kein Zweifel bestehen. Sein Vater Tino, der früher selbst beim Dorfhainer SV zwischen den Pfosten stand, entdeckte das Torwarttalent bei seinem Sohn. Über die Zwischenstation SC Riesa kam der Filius 2011 zu Dynamo, sollte dort später aussortiert werden, kämpfte sich aber durch. Seit drei Jahren gehört der Rotschopf zum Profikader, absolvierte Ende November 2015 sein Debüt beim damals noch Drittligisten. Bei der Nullnummer gegen Münster blieb er ohne Gegentor.

Vor dieser Saison beförderte ihn Cheftrainer Uwe Neuhaus zur Nummer zwei hinter Marvin Schwäbe, aber noch vor Patrick Wiegers. „Das war unsere Planung, bei Patrick wissen wir genau, was wir haben. Die Konstellation so ist perfekt“, erklärte Neuhaus. „Wir müssen ja irgendwo auch Vertrauen entwickeln. So kann er langsam wachsen.“

Zu diesem Prozess gehört ein Einsatz im Pokal, den der Trainer als „Stresstest“ bezeichnete. Solche Einsätze seien wichtig für ihn. Auch deshalb, weil er sonst wenige bekommen wird. Für Dynamos U19 ist Schubert zu alt, die U23 wurde abgeschafft, und ob es weiterhin eine Future League, also eine Testspielserie gegen Vereine aus der Region geben wird, ist unklar. „Ich hoffe, dass ich bei der DFB-Auswahl ab und an mal Spielpraxis sammeln kann“, sagte Schubert. Wichtig wäre es, als Nummer zwei muss er bereit sein für den Ernstfall, wenn Schwäbe wegen einer Verletzung oder einer Roten Karte ausfallen sollte.

Für den Ernstfall arbeitet er täglich mit Torwarttrainer Brano Arsenovic. „Mit seiner Hilfe bin ich in den letzten zwei Jahren viel ruhiger geworden“, meinte Schubert. Hartmann findet, dass man dies vor allem bei den Rückpässen merkt. Neuhaus fordert von seinen Keepern, dass sie in solchen Momenten den Ball nicht nach vorne dreschen, sondern versuchen, sich spielerisch dem Pressing zu entziehen. Schubert versuchte das zehn Minuten vor dem Ende auch gegen Koblenz – mit mäßigem Erfolg. „Das passiert halt, wenn man Risiko eingeht“, sagte Hartmann. Das Gegentor hätte man auch anders verhindern können.

Der Trainer ist sich sicher, dass Schubert der Fehler nicht noch mal passieren wird. Aber wann ist das nächste Mal? Bei der zweiten Pokalrunde, die am 20. August ausgelost wird? Darauf will sich Neuhaus nicht festlegen lassen. „Das machen wir von seinen Trainingsleistungen abhängig.“ Heise denkt weiter. „Ich hoffe, der Junge bringt es mal weit.“ Gemeint hat er damit nicht den gläsernen Pokal.

Neuzugang trifft im Testspiel

Am Tag nach dem Pokalsieg durfte Schubert pausieren, für ihn stand beim Test gegen den VfB Auerbach Wiegers im Tor. Die wichtigste Erkenntnis war jedoch eine andere: Der langzeitverletzte Niklas Hauptmann bestand einen 70-minütigen Belastungstest. Die Neuzugänge Haris Duljevic und Eero Markkanen blieben sogar 90 Minuten auf dem Platz, fielen aber kaum auf – mit einer Ausnahme. Der Finne Markkanen erzielte in der Schlussminute den Ausgleich zum 2:2, nach dem Elfmeterschießen verlor Dynamo mit 10:11.

