Mit 15 Trucks nach Daubitz Wenn in Walddorf das Countryfest startet, gehören Lkw dazu. Sie sind viel mehr als nur passende Deko. Steffi Scholz sorgt seit 21 Jahren für die Hingucker auf dem Festgelände.

Heute ist noch mal Wienern angesagt. Denn ehe die Trucks von Krauschwitz nach Walddorf gefahren werden, sollen sie so richtig schick aussehen. Und da muss der Staub und Dreck ab und auch die Fliegen, die sich auf der Autobahn gegen einen Truck stürzen, um daran zu enden. Beispielsweise der firmeneigene Kurzholzzug bekommt eine besonders intensive Reinigungskur. Der Truck, mit dem normalerweise Rundholz aus dem Wald geholt wird, steht während des Wochenendes auf der Forest Village Ranch, erzählt Steffi Scholz aus Daubitz.

Sie arbeitet in der Firma Scholz in Krauschwitz, wie ihr Vater und ihre Geschwister. 1995 hatte sich Roland Scholz in Krauschwitz mit einer Kfz-Werkstatt selbstständig gemacht. Mittlerweile ist er nicht mehr alleiniger Inhaber. Seit dem Oktober 2015 sind der Vater und alle vier Scholz-Kinder Gesellschafter der Firma Roland Scholz Fahrzeug- und Maschinenreparaturen GmbH. „Wir sind ein reiner Familienbetrieb“, sagt Steffi Scholz. Die Schwestern kümmern sich um Disposition und Buchhaltung, ein Bruder fährt Lkw, wie den Holzzug, der andere leitet die Werkstatt. Zum Unternehmen gehört die Werkstatt, die unter anderem Servicepartner von Scania ist, sowie eine Spedition mit zehn Fahrzeugen. Drei von den Trucks werden beim Countryfest gezeigt werden. Weitere zwölf Fahrzeuge kommen von Partnern und Kunden der Krauschwitzer. Beispielsweise die Firma Nadebor stellt Firmenfahrzeuge bereit, die in Walddorf ausgestellt werden können. Und weil alle Fahrzeuge die Woche über im Einsatz sind, ist allein das Organisieren schon eine Aufgabe, die einige Zeit in Anspruch nimmt. Doch für Steffi Scholz gehört das dazu.

Fast so lange wie das Countryfest gefeiert wird, unterstützen die Scholzes die Veranstalter, in dem sie Trucks bereitstellen. „Trucks und Country gehören zusammen“, sagt Steffi Scholz. Sie hat das Countryfest-Gen im Blut, hat mit ihrer Schwester auch in der Funkengarde des Daubitzer Karnevalsvereins getanzt. Das machen mittlerweile jüngere. Aber im 22. Jahr des Countryfestes sorgen die Scholzes zum 21, Mal dafür, dass die Zuschauer beim Schlendern über die Forest Village Ranch auch Trucks bewundern können. Und das nicht nur von außen. „Viele Fahrer sind selbst dabei und lassen Interessierte auch mal in ihr Fahrzeug reinschauen“, erzählt Steffi Scholz. Da sind Trucks dabei, die mit einer tollen Lackierung zum Hingucker geworden sind, durch besondere Aufbauten oder angebaute Bügel.

Die Krauschwitzer Firma nutzt das Festivalwochenende auch, um den neuesten Scania-Truck vorzustellen. „Wir wollen den Kunden zeigen, was alles so geht“, sagt Steffi Scholz. Eigentlich sei die ganze Familie vor Ort und man mache es sich natürlich auch etwas gemütlich oder nehme sich die Zeit, selbst beim Fest das eine oder andere anzuschauen und mitzumachen. Obwohl die Trucks nicht gleich am Eingang platziert sind, sondern weiter hinten auf dem Platz, wo auch die Säger ihr Können zeigen, schauen doch viele Countryfest-Besucher auch bei dem Stellplatz der Fahrzeuge vorbei, erzählt Steffi Scholz. Die Daubitzerin zieht den Hut vor den Countryfest-Machern. „Ist stark, was der Verein über die Jahre so auf die Beine stellt. Mehr zum Fest: Seite 12

