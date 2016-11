Mit 1,5 Promille erwischt Der Fahrer eines VW-Transporters geriet auf der A 4 in eine Polizeikontrolle. Seinen Führerschein ist er los.

An der Rastanlage Auerswalder Blick an der Bundesautobahn 4 geriet am Dienstag, kurz vor 14 Uhr, ein VW-Transporter in eine Polizeikontrolle. Ein dabei mit dem Fahrer (51) durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille.

Für den Mann ging es im Streifenwagen zur Blutentnahme in ein Krankenhaus. Seinen Führerschein stellten die Beamten sicher. Es folgte eine Anzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr. (DA)

zur Startseite