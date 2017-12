Mit 1,42 Promille gegen Verkehrsschild In Riesa verliert ein 49-Jähriger die Kontrolle über sein Auto, kracht gegen ein Verkehrsschild und fährt davon. Seinen Führerschein ist er nun los.

Symbolbild © Rene Ruprecht/dpa

Riesa. Reichlich Alkohol war bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in Riesa im Spiel. Laut Polizei war ein 49-jähriger VW-Fahrer gegen 18.15 Uhr auf der Brückenstraße aus Richtung Rudolf-Breitscheid-Straße in Richtung Friedrich-List-Straße unterwegs. Dabei kam er nach rechts ab und kollidierte mit einem Verkehrsschild. Nach dem Zusammenstoß stieg der VW-Fahrer aus, stellte das umgefahrene Schild an einen Grundstückszaun und sammelte Teile seines Autos auf. Trotz Ansprache durch Anwohner, die den Unfall gesehen hatten, stieg der Mann in sein Auto und fuhr davon.

Dank der aufmerksamen Zeugen konnte der Unfallfahrer jedoch weniger später von der Polizei gestellt werden. Sie hatten die Polizei verständigt und ihnen das Nummernschild des VW durchgegeben. Das mitgeteilte Kennzeichen führte die Beamten schnell zum Verursacher.

An der Halteranschrift konnte der beschädigte VW festgestellt werden. Auch der 49-jährige Fahrer wurde angetroffen. Im Gespräch mit ihm bemerkten die Beamten Alkoholgeruch. Ein daraufhin durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,42 Promille. Eine Blutentnahme, die Einbehaltung des Führerscheins sowie entsprechende Anzeigen waren die Folge. (SZ)

zur Startseite