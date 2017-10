Lkw-Fahrer verstoßen gegen Sonntagsfahrverbot Region. Am Sonntag haben Polizisten auf der A 4, in beide Fahrtrichtungen, insgesamt sechs Brummi-Fahrer herausgezogen, welche gegen das Sonn- und Feiertagsfahrverbot verstoßen haben. Die Beamten untersagten ihnen bis 22.00 Uhr die Weiterfahrt. Die Lkw-Lenker werden Post von der Bußgeldstelle der Landesdirektion erhalten. Auf sie wird ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro zukommen. Sollte der Halter selbst gefahren sein oder die Fahrt angeordnet haben, beträgt das Bußgeld 570 Euro.

Mit 136 km/h in den Autobahntunnel Nieder Seifersdorf. In der Nacht zum Montag hat die Polizei am Autobahntunnel Königshainer Berge die Geschwindigkeit kontrolliert. Die Kontrollen seien von 21 bis 3 Uhr am Eingang der Röhre in Richtung Dresden erfolgt, teilte ein Polizeisprecher mit. Erlaubt sind dort 80 km/h. Insgesamt seien 4381 Fahrzeuge erfasst worden. Davon waren 181 zu schnell unterwegs. In 130 Fällen blieb es bei der Erhebung eines Verwarngelds. 51 Fahrzeugführer waren jedoch auch dafür zu schnell unterwegs und werden einen Bußgeldbescheid erhalten. Besonders eilig hatte es nach Polizeiangaben ein Mazda-Fahrer, der mit 136 km/h geblitzt wurde. Dem Fahrer drohen nun 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte im Zentralregister und ein Monat Fahrverbot.

In Firma eingebrochen Taubenheim. In Taubenheim sind unbekannte Täter im Verlaufe der vergangenen Woche in die Lagerhalle einer Firma an der Oberdorfgasse eingebrochen. Die Diebe entwendeten nach Polizeiangaben zwei Aufzugsmotoren mit Fernbedienung im Gesamtwert von etwa 3.000 Euro. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Fünf Verletzte bei Unfall mit Motorrad Groß Särchen. Am Sonntagnachmittag ereignete sich auf der B 96 in Groß Särchen ein Verkehrsunfall mit drei Verletzten. Ein 60-Jähriger befuhr mit seinem Peugeot die Bundesstraße 96 in Richtung Bautzen und hielt verkehrsbedingt an. Dies bemerkte eine 52-jährige Fahrerin einer Kawasaki zu spät. Sie konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Um den Zusammenprall zu mindern, brachte sie ihr Zweirad daraufhin zum Liegen und rutschte gegen den Pkw. Durch den Aufprall wurde der Peugeot auf den davorstehenden Renault einer 27-Jährigen geschoben. Die beiden Pkw-Fahrer und ihre jeweiligen Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Die Lenkerin der Kawasaki verletzte sich schwer. Der Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen beträgt rund 6500 Euro.

Einbruch in Vereinsgebäude - Zeugen gesucht Niesky. In der Nacht zu Donnerstag, dem 5. Oktober 2017, sind in Niesky Unbekannte in die Räumlichkeiten des Billardclubs TSV an der Muskauer Straße eingedrungen. Die Täter durchwühlten mehrere Mannschaftsschränke und entwendeten daraus Geldkassen mit Bargeld, Spielgeräte sowie einen Staubsauger. Den Stehl- sowie Sachschaden schätzte ein Verantwortlicher auf einen hohen vierstelligen Betrag. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Jetzt bittet die Polizei Zeugen, die etwas in der Tatzeit beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich im Polizeirevier Görlitz unter der Rufnummer 03581 650524 zu melden.

Audi Q 5 entwendet Görlitz. Zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag sind in Klingewalde Unbekannte auf ein Firmengelände eingedrungen. Die Täter entwendeten vom Parkplatz einen nicht zugelassenen Audi Q 5. Der weiße Wagen war sechs Jahre alt und hatte einen Zeitwert von rund 24000 Euro. Die Langfinger stahlen zudem von einem Audi Q 7 die Kennzeichentafeln GR MA 2926. Anschließend schlugen sie die Scheibe eines auf dem Gelände abgestellten VW Golf ein und flüchteten. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Die Soko Kfz hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach dem Fahrzeug wird international gefahndet.

Neun Außenspiegel beschädigt Görlitz. In der Nacht zu Sonntag haben in Görlitz Unbekannte die Außenspiegel von neun Fahrzeugen (Audi, zweimal Mercedes Benz, Citroen, zweimal BMW, Mazda, zweimal VW) an der Jauernicker Straße beschädigt. Zu dem beschmierten sie einen Reisebus mit weißer Farbe. Den Sachschaden schätzten die Eigentümer auf insgesamt rund 1500 Euro.

Handtasche aus Fahrzeug gestohlen Oybin. Am Sonntagnachmittag schlugen in Oybin Unbekannte die Seitenscheibe eines Renaults an der Kammstraße ein. Die Täter entwendeten aus dem Fahrzeuginneren eine Handtasche, in der sich eine Silberkette, Kosmetik und Medikamente befanden. Den Sachschaden schätzte die Eigentümerin auf rund 1.000 Euro.

Diebe treiben ihr Unwesen Südliche Oberlausitz. Wie die Polizeidirektion Görlitz berichtet, waren am Wochenende Einbrecher in der Region aktiv. In Jonsdorf brachen sie in eine Garage ein und stahlen drei Komplettsätze Winterreifen mit Stahlfelgen, außerdem einen Benzinkanister. Der Wert des Diebesgutes wurde mit 450 Euro, der Sachschaden mit 100 Euro angegeben. In Leutersdorf verschafften sich ebenfalls Unbekannte Zugang zu einer Garage. Hier verschwand ein Notstromaggregat, zwei Sommerräder und ein Komplettsatz Winterreifen. Den Sachschaden des Einbruchs, der in der Nacht zum Montag erfolgte, gab der Besitzer mit 1000 Euro an. Die gestohlenen Gegenstände hatten einen Schätzwert von 600 Euro. Nicht erfolgreich waren Diebe in Großschönau bei dem Versuch, einen am Trixi-Bad abgestellten VW T5 zu entwenden. Sie brachen in den Innenraum ein und manipulierten am Zündschloss. Es gelang ihnen aber nicht, den Wagen zu starten, erklärte eine Polizeisprecherin. Sie hinterließen etwa 150 Euro Sachschaden. Die Polizei ermittelt.

Zeugen zu Unfallflucht gesucht Trebendorf. Eine 32-Jährige hatte ihren VW Sharan am rechten Fahrbahnrand des Rohner Weg in Trebendorf abgestellt. Am Sonntagmorgen hat offenbar ein bislang Unbekannter die komplette Fahrerseite des Pkw beschädigt. Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der Fahrer eines gelben Skoda in Richtung Trebendorf unterwegs war, dabei an den VW stieß und Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro verursachte. Danach fuhr er unerlaubt weiter. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Unfallort und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch im Polizeirevier Weißwasser unter der Rufnummer 03576 2620 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Motorradfahrerin leicht verletzt Weißwasser. Am Sonntagabend fuhr eine 32-Jährige mit ihrer Suzuki auf der Bautzener Straße in Weißwasser in Richtung Innenstadt. An der Kreuzung mit der Straße der Jugend kam von links der 74-jährige Fahrer eines Daimler Chrysler und beabsichtigte die Bautzener Straße zu queren. Offenbar übersah der Mann dabei die vorfahrtsberechtigte Lenkerin des Motorrads. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Frau dem Pkw aus, stürzte jedoch bei dem Manöver. Dabei verletzte sie sich leicht. An der Suzuki entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro.