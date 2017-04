Mit 101 die Älteste im Seniorenhaus Johanna Paulick lebt erst seit einigen Wochen im neuen Heim in Technitz.

Zu ihrem 101. Geburtstag wird Johanna Paulick im Seniorenhaus am Südhang in Technitz liebevoll von Pflegerin Janine Kouba betreut. © Dietmar Thomas

Johanna Paulick hat am gestrigen 19. April ihren 101. Geburtstag gefeiert. Damit ist sie die älteste Bewohnerin des Seniorenhauses Am Südhang in Technitz. Dort ist sie erst Mitte Dezember vergangenen Jahres eingezogen. Bis dahin hat sie ihren Haushalt in Döbeln mit Unterstützung eines Pflegedienstes noch allein versorgt.

Geboren wurde Johanna Paulick in Leipzig. Aufgewachsen ist sie in Kriebethal, wo sowohl ihr Vater als auch später ihr Mann in der Papierfabrik Kübler und Niethammer gearbeitet haben. Die Seniorin war überwiegend Hausfrau und Mutter und hat sich um die Erziehung der beiden Töchter und des Sohnes gekümmert.

Früher ist die Seniorin regelmäßig in den Winterurlaub gefahren. Heute geht sie noch oft spazieren und erfreut sich an der Natur. Auch bei hauswirtschaftlichen Arbeiten, sei es das Backen oder Wäsche legen, unterstützt sie die Mitarbeiter des Seniorenhauses. Die haben festgestellt, dass Johanna Paulick auch immer noch sehr auf ihr Äußeres achtet.

Den nicht alltäglichen Geburtstag hat die Seniorin mit den Nachbarn in ihrem Wohnbereich gefeiert. Passend zum Anlass hatten die Sozialarbeiter einen Kuchen gebacken. (DA/rt)

