Mit 100 Sachen durch die Lüfte Gerd Trennert aus Niesky ist Sachsenmeister der Brieftaubenzüchter. Die Vögel fliegen schneller, als manches Auto fährt.

Gerd Trennert und „Nr. 63“, die beste männliche Brieftaube Sachsens 2017. Elf Preise hat der vierjährige Täuber 2017 erflogen, im Laufe seines Wettkampflebens immerhin schon 28. Ab neuer Saison soll er für erstklassige Nachkommen sorgen. © André Schulze

Niesky. Taubenschlag trifft es eigentlich nicht. Die Behausung seiner gefiederten Spitzensportler gleicht einem Taubenhaus. Überall gurrt es, überall schauen neugierige Taubenaugen aus mit Maschendraht überzogenen Verschlägen heraus, beobachten die Umgebung und prägen sich den Stand der Sonne ein. Das wiederum ist Teil des Erfolges, den Gerd Trennert nun schon über viele Jahre erzielt und der im Sachsenmeistertitel der Brieftaubenzüchter 2017 gipfelt. Denn wo die Vögel geboren werden, ist unerheblich für ihren späteren Orientierungssinn, der sie sicher immer wieder nach Hause führt. Viel wichtiger ist der Zeitpunkt, an dem sie zum ersten Mal das Licht der Sonne erblicken. Denn der Sonnenstand ist es, den die Taube verinnerlicht und der sie zielsicher zurückkehren lässt. „Tauben besitzen ganz feine Sinne, sie beachten bei ihren Flügen das Magnetfeld der Erde und können den Stand der Sonne auch dann in ihre Routenberechnung mit einbeziehen, wenn sie hinter dunklen Wolken liegt“, erklärt der 65-jährige Nieskyer.

Die Flugsaison dauert von Mai bis Juli. In diesem Zeitraum finden zwölf Kurz-, Mittel- und Langstreckenflüge statt. Davon kommen die besten acht Flüge in die Wertung der Sachsenmeisterschaft. Je zwei davon müssen über 400 und 500 Kilometer lang sein. Den weitesten Flug haben Gerd Trennerts Reisetauben in diesem Jahr aus dem über 600 Kilometer entfernten Tilburg in Holland zurückgelegt. Die kürzeste Entfernung waren die etwa 200 Kilometer von Eisleben in den heimatlichen Nieskyer Schlag. Schon im Vorfeld muss der Züchter seine Tauben jedoch möglichst treffsicher beurteilen, denn vor jedem Flug gilt es, sechs Favoriten zu benennen, von denen wiederum nur vier in die Wertung kommen. „Für meine sechs Spitzentauben ist das jedes Mal ein harter Wettkampf, die restlichen 70 bis 80 Tiere fliegen zu Testzwecken mit. Manche zeigen erst im Laufe der Zeit ihre ganze Stärke“, erzählt er.

Ein Exemplar hat 2017 mit seiner Klasse den sprichwörtlichen Vogel abgeschossen: Nr. 63 ist der Star unter Trennerts fliegenden Spitzensportlern. Im ersten Jahr war auch er noch ein Mitflieger unter vielen. Doch schon 2015 deutete er mit acht gewonnenen Preisen an, was in ihm steckt. 2016 räumte er neunmal ab. Und in diesem Jahr belegte er sogar elfmal den Spitzenplatz. Weitere Siege sind dem schnellen Vogel jedoch nicht vergönnt: Auf dem Höhepunkt seines Schaffens tritt er in die zweite Reihe zurück und soll fortan für talentierten Nachwuchs sorgen. Der sollte laut Gerd Trennert schon anatomisch einige Voraussetzungen mitbringen, um später ein Gewinner zu werden: „Der Vogel muss in der Hand liegen wie ein Ei, man muss die Windschlüpfrigkeit seines Körpers spüren.“ Außerdem sollte sein Becken geschlossen sein, denn bei Spitzengeschwindigkeiten von 70 bis 100 Stundenkilometern drücken die Innereien nach hinten.

Ein untrügliches Zeichen für künftige Klasseleistungen sind für den erfahrenen Taubenzüchter jedoch die Flügel. „Die letzten vier Federn müssen wie Schwerter sein - schmal und spitz, dann geht die Post ab in der Luft.“ Trainiert werden die gefiederten Siegertypen nach einem einfachen Prinzip: Haben sie erst einmal ihre Umwelt und den hiesigen Sonnenstand verinnerlicht, geht es ab - zuerst auf kurze, später dann auf längere Strecken. „Zum Einstieg lasse ich sie von Bautzen aus in die Luft. Klappt das, werden wir natürlich mutiger“, schmunzelt Trennert. Sind seine Tiere heimgekehrt, werden sie mit spezieller Nahrung aufgepäppelt. „Nach langen Flügen haben sie stark an Gewicht verloren. Da gibt es zuerst Diätfutter, um den Körper zu beruhigen. Nach ein paar Tagen wird dann auf gehaltvolles Aufbaufutter umgestellt, damit sie nach einer Woche wieder fit sind für den nächsten Flug.“

Nr. 63 darf den zwar unter Wettkampfbedingungen nicht mehr bestreiten, seine potenziellen Nachfolger stehen jedoch schon in den Startlöchern.

