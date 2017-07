Mister Olympia wird 70 Er hat eine künstliche Hüfte, eine neue Herzklappe und auch seine Muskelpakete sind nicht mehr das, was sie mal waren: Arnold Schwarzenegger gibt trotzdem keine Ruhe.

Arnold Schwarzenegger im Film „Conan, der Barbar". Der gebürtige Österreicher hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt.

Arnie lässt die Muskeln spielen. US-Schauspielerin Sally Field gefällt’s.

Schwarzenegger bei einer Rede als Gouverneur von Kalifornien.

So stellt sich Arnold Schwarzenegger seinen über elf Millionen Instagram-Abonnenten vor: Früherer Mr. Olympia, Conan, Terminator und Gouverneur von Kalifornien. Auch sein berühmtes „I’ll be back“-Versprechen darf bei dem Online-Netzwerk nicht fehlen. Am Sonntag wird Hollywoods Alleskönner 70 Jahre alt und ist kein bisschen müde, sich als Held zu zeigen – sei es vor der Kamera oder auf der Weltbühne.

Als Schwarzenegger im Januar 2011 nach sieben Jahren als „Governator“ von Kalifornien abtrat, hagelte es schlechte Noten. Seinem demokratischen Nachfolger Jerry Brown hinterließ er ein Milliardendefizit. Das Versprechen, wie ein Action-Held in der Regierung „aufzuräumen“, konnte der gebürtige Österreicher nicht halten.

Nach dem Ende seiner Polit-Karriere setzte er seine Muskeln wieder vor der Kamera ein. In „Terminator: Genisys“ schlüpfte Schwarzenegger wieder in die legendäre Cyborg-Rolle, die ihn 1984 weltberühmt machte. Die Kampfmaschine nimmt man dem ehemaligen Bodybuilder im fünften Teil des Science-Fiction-Spektakels immer noch ab. „Ich bin kein normaler 67-jähriger Kerl! Ich hebe jeden Tag Gewichte, mache mein kardiovaskuläres Training, und zwei Monate vor dem Dreh habe ich das Training abermals intensiviert und etwas Gewicht zugelegt“, sagte er beim Kinostart. Die Actionszenen zu drehen, habe ihm wieder „irrsinnig viel Spaß“ gemacht.

Schwarzenegger hat eine Bilderbuchkarriere hingelegt. 1947 wurde der Polizistensohn in Graz geboren, er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf. Die erste Krönung – zum „Mister Universum“ – kam mit 20. Als Bodybuilder machte er in den USA Karriere. Mit „Conan, der Barbar“ nahm der Höhenflug 1982 seinen Lauf.

All das schilderte er vor fünf Jahren in seinen Memoiren „Total Recall: Die wahre Geschichte meines Lebens“. Natürlich schreibt er auch über seine Glamour-Ehe mit der liberalen Kennedy-Nichte Maria Shriver. Sie haben vier Kinder. Erst im 29. Kapitel kommt die große Beichte. Da packt er über seine Affäre mit der langjährigen Haushälterin der Familie aus. Das Verhältnis und die ungewollten Folgen, ein jetzt 19-jähriger Sohn, hatte er seiner Frau verschwiegen, bis sie ihn 2011 zur Rede stellte. Kurz danach reichte sie die Scheidung ein. Als „dumme Sache“, die er nie hätte tun sollen, beschreibt Arnie den Sex mit der Angestellten. „Ich habe das total verbockt“, bilanziert er das Ehe-Aus. (dpa)

