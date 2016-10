Missverständnis schuld an Gerüchten

Die in Internet und sozialen Netzwerken kursierenden Gerüchte um mutmaßlich geplante Auseinandersetzungen in Bautzen sind aufgeklärt. Das teilte am Dienstagvormittag die Polizei mit. Ermittler des Staatsschutzes haben am Montagabend den 17-jährigen Syrer als Zeugen befragt, von dem der Hinweis stammte. „Dabei stellte sich schnell heraus, dass ein Missverständnis zugrunde lag“, sagte Polizeisprecher Thomas Knaup. „Die Fehlinformation war zwischen dem syrisch sprechenden Jugendlichen und der Heimverantwortlichen offenbar aufgrund sprachlicher Barrieren entstanden. Inhaltlich ging es dem jungen unbegleiteten Asylbewerber um das zurückliegende Verhalten seiner Landsleute am Kornmarkt.“

Die Gerüchte, wonach Asylsuchende mutmaßlich planen sollen, in den kommenden Tagen im Bautzener Stadtgebiet für Unruhe zu sorgen, waren am Montag im Netz aufgetaucht. Die Verantwortliche eines Asylbewerberheimes im Raum Bautzen hatte die Polizei informiert, dass sich ihr ein 17-jähriger Heimbewohner entsprechend anvertraut habe. Am Montagnachmittag waren auf Facebook Gerüchte durch eine selbst ernannte „Bürgerbewegung Bautzen“ verbreitet worden. Sie warnte darin vor einer „Art Rachefeldzug nach den letzten rechts gerichteten Vorkommnissen“ in der Stadt. (szo)

