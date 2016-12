Missstimmung am Bauernloch Rings um das Gewässer in See gibt es seit vielen Jahren verschiedene Pächter. Ein neuer Besitzer sorgt nun mit neuen Verträgen für Unruhe.

Trügerische Ruhe am Bauernloch in See: Am Rande der ehemaligen Basaltgrube stehen viele Ferien- und Wochenendbungalows. Ein neuer Eigentümer der Flächen bietet deutlich teurere Pachtverträge an als sein Vorgänger. © Jens Trenkler

Niesky. Idyllisch gelegen und weg von Stadttrubel und Hektik erweist sich die frühere Basaltgrube am Rande von See. Zwischen Sproitzer Straße und Großteich gelegen gibt es hier eine Reihe von Pächtern, die die Grundstücke ganz unterschiedlich nutzen. Einer von ihnen ist Carsten Petrick. Auch er als begeisterter Imker ist hier ansässig, um seinem Hobby in freier Natur nachzugehen. „Die Imkerei ist schlicht ein Hobby und mit der stundenlangen Arbeit verdient man nicht wirklich viel Geld“, sagt der Jänkendorfer. Umso größer ist sein Unmut. Denn dem Wechsel des Eigentümers der Flächen rings um den See folgte ein neues Angebot an Pachtverträgen. Und der ihm angebotene sei so nicht hinnehmbar, so Carsten Petrick. „Vom Verkauf meines erzeugten Honigs kann ich mir die Pacht einfach nicht mehr leisten“, sagt der Bienenfreund, der hier einen Bienenwagen abgestellt hat.

Vor sieben Jahren hat er die rund 750 Quadratmeter große Flächen von einem Rentner übernommen, und bislang habe es mit dem Vorbesitzer nie Probleme gegeben. Wie Carsten Petrick weiter berichtet, habe auch er wie die anderen 13 Pächter bereits den neuen Pachtvertrag für die weitere Nutzung erhalten. „Den Inhalt kann ich weder akzeptieren noch realisieren. Man kann in dieser Situation nur Ruhe bewahren.“ Insgesamt 2 500 Euro pro Jahr soll er nun aufbringen. Bislang zahlte er für die gleiche Fläche rund 180 Euro. „Das ist der absolute Wahnsinn, wir sprechen hier von einer immensen Pachtsteigerung“, so Petrick.

Philipp Heim ist der neue Besitzer der Grundstücke. Er kann die Aufregung der Pächter nicht nachvollziehen. „Ja, die einzelnen Pächter bekommen von mir natürlich neue Verträge, das ist bei einem Eigentümerwechsel ganz normal. Am Wochenende will ich mich mit den Betroffenen treffen, um Einzelheiten abzustimmen.“ Ob die Preise für die Pacht am Bauernlochsteigen werden, wollte der Unternehmer auf Nachfrage weder bestätigen noch dementieren. Dafür sei der Zeitpunkt noch zu früh, um genaue Angaben machen zu können. Philipp Heim betreibt in der Region mehrere Unternehmen. So auch das in der Nachbarschaft gelegene Baustoffwerk. Wie er gegenüber der SZ erklärt, soll es auf dem Gelände vorerst keinerlei Veränderungen geben. Auch die hier bestehende Ferienanlage soll ohne Einschränkungen wie bislang genutzt werden. Zudem sei ihm ein gutes Verhältnis zu den Nachbarn am Bauernloch wichtig, sagt er auf Nachfrage.

