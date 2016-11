Misslungener Handtaschenraub

Rehe verenden an Unfallstelle Nieder Seifersdorf/Jauernick-Buschbach. Zwei Unfälle mit Wildtieren sind im Landkreis Görlitz innerhalb weniger Stunden passiert. So befuhr am Mittwochabend der 61-jährige Fahrer eines Opel Astra die S122 aus Nieder Seifersdorf kommend in Richtung Döbschütz, als plötzlich ein Reh auf die Fahrbahn rannte. Es kam zum Zusammenstoß. Das Tier verendete noch an der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden von etwa 1000 Euro. Eine Hyundai-Fahrerin war am Donnerstagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Jauernick-Buschbach und Friedersdorf unterwegs. Die Frau konnte ebenfalls einen Zusammenstoß mit einem Reh, das plötzlich auf die Fahrbahn rannte, nicht mehr verhindern. Das Tier verendete noch vor Ort. Am Auto lag der Sachschaden bei rund 2000 Euro.

Reifenstecher in Walddorf Walddorf. Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch die Reifen eines Autos in Walddorf zerstochen. Der Seat Leon parkte am Schillerweg. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 400 Euro beziffert.

Kind verletzt sich bei Auffahrunfall Neusalza-Spremberg. Ein Kind hat sich am Dienstagabend bei einem Unfall in Neusalza-Spremberg leicht verletzt. Der 36-jährige Fahrer eines VW Golf war auf der B96 unterwegs und wollte nach links auf die Talstraße einbiegen. Dabei hielt er verkehrsbedingt an. Ein nachfolgender 68-jähriger Geländewagen-Fahrer erkannte die Situation und stoppte hinter dem Golf. Der 34 Jahre alte Fahrer eines Renault Scenic bemerkte die stehenden Fahrzeuge jedoch zu spät und fuhr dem SUV auf. Dadurch schob sich dieses Auto wiederum auf den Golf. Bei dem Unfall verletzte sich ein einjähriges Mädchen im Renault. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 5000 Euro.