Misslungene Flucht

Unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis Kamenz. Wegen mehrerer Gesetzesverstöße hat ein 18-Jähriger jetzt Ärger. Der junge Mann war am Freitagabend in Kamenz mit einem Moped unterwegs und sollte kontrolliert werden. Doch er versuchte über einen benachbarten Parkplatz zu flüchten – ohne Erfolg. Der Grund für die Flucht: Er hatte 0,5 Promille Alkohol im Blut, ein Drogentest schlug an und eine Fahrerlaubnis hatte er auch nicht.

Falsche Kennzeichen am Auto Kamenz. Am Steuer eines nicht angemeldeten Citroëns ist am Sonnabendmorgen ein 35-Jähriger in Kamenz, auf der Bautzner Straße, erwischt worden. Eine Überprüfung ergab, dass die Nummernschilder zu einem Toyota gehörten. Der Citroën war nicht versichert. Und eine Fahrerlaubnis besaß der Mann auch nicht. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen.

Werkzeug bei Einbruch gestohlen Schirgiswalde-Kirschau. Beute im Wert von 2.000 Euro haben Einbrecher in Wurbis gemacht. In der Nacht zu Freitag hebelten sie die Tür einer Scheune auf. Aus dieser stahlen sie diverse Elektrowerkzeuge, darunter zwei Kettensägen, zwei Hobel und eine Motorsense. Der entstandene Schaden an der Tür beträgt 100 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Hydraulikhammer gestohlen Hochkirch. Von einer Baustelle in Pommritz ist am Freitagmorgen ein Hydraulikhammer gestohlen worden. Es handelt sich dabei um ein Anbaugerät für Mini-Bagger. Der Hammer hat einen Wert von 4.500 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Kabeldiebe unterwegs Laußnitz. In der Nacht zu Freitag ist in Laußnitz ein Kabel von einem Portalkran gestohlen worden. Dieser steht auf einem Firmengelände in der Großenhainer Straße. Die Täter lösten die Zuleitung und nahmen etwa 85 Meter des Starkstromkabels mit. Der Gesamtschaden für die Firma wurde mit mehr als 4.000 Euro angegeben.

Golf aufgebrochen Bautzen. Ein VW Golf ist in Bautzen aufgebrochen und ausgeräumt worden. Das Fahrzeug war seit zwei Wochen auf dem Schützenplatz abgestellt, als der Eigentümer am Sonnabendvormittag den Schaden bemerkte. Die Täter hatten aus dem Golf Radio, Endstufe, Subwoofer und Batterie entwendet. Der Gesamtwert der Gegenstände beziffert sich auf 1.200 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.