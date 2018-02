Missionar mit zwei Stimmen Sebastian Rochlitzer ist in ganz Sachsen mit christlicher Kleinkunst unterwegs. Im März ist er im Tivoli zu erleben.

Der Bauchredner Sebastian Rochlitzer gestaltet gemeinsam mit „Ulfi“ christliche Programme für Familien. Jetzt gibt es die beiden auch auf CD. © Nikolai Schmidt

Görlitz. Ulfi spricht mit krächzender Stimme und stellt Fragen: „Hä? Speisung der 5 000? Hat Jesus etwa so viel Pizza bestellt?“ Oder er sagt: „Das finde ich doof: Die Jünger haben Angst, im Sturm zu ertrinken, und Jesus schläft gemütlich im Boot.“ Natürlich kann die plüschige blaue Handpuppe nicht wirklich sprechen. Aber Sebastian Rochlitzer redet auch nicht für Ulfi. Oder doch? Erst auf den zweiten Blick erkennt man, dass er mit unbewegten Lippen und verstellter Stimme spricht, wenn die Puppe hüpft und fragt, wie das denn alles gewesen sein soll mit Jesus und seinen Wundertaten.

Sebastian Rochlitzer ist Bauchredner, und zwar einer mit Botschaft. Wenn er mit seiner Figur Ulfi von Görlitz aus in ganz Sachsen und darüber hinaus unterwegs ist, will er nicht nur unterhalten. Er nutzt seine Programme, um Kinder und Familien näher an den christlichen Glauben heranzuführen, um spielerisch zu vermitteln, was in der Bibel steht, und um Zweiflern zu entgegnen: „Ich kann euch das auch nicht genau erklären. Hört einfach hin und versucht es mit dem Herzen zu verstehen.“

Für die Evangelikale Stiftung mit Sitz in Chemnitz reist der 27-jährige Religionspädagoge an 70 bis 80 Tagen pro Jahr zu evangelischen und katholischen Gemeinden, um mit seinen Kinderliedern, mit Jonglage und seinem Zwiegespräch mit Ulfi bei Veranstaltungen wie Gemeindefesten aufzutreten, die Kinder- und Jugendarbeit zu bereichern oder Familiengottesdienste mitzugestalten: eine missionarische Aufgabe.

Als er 2015 mit dieser Arbeit bei der Stiftung begann, war zunächst noch ganz offen, wie seine Programme aussehen würden. Klar war nur, er sollte etwas kreieren, das anderen den Zugang zum christlichen Glauben erleichtern würde. Anfangs probierte er Verschiedenes aus. „Es hätte auch ein Kabarett für Erwachsene dabei herauskommen können.“ Aber er hatte Erfahrungen in der christlichen Kinder- und Jugendarbeit aus zwei Freiwilligendiensten. Neben seinem Studium der Religionspädagogik in Moritzburg hatte er in einem Kurs das Bauchreden erlernt. „Diese Kunst faszinierte mich seit meiner Kindheit“, sagt Sebastian Rochlitzer, der aus Hohenstein-Ernsthal im Erzgebirge stammt und in einer evangelisch-lutherischen Familie groß geworden ist. Seine Frau, mit der er 2015 nach Görlitz zog, ermutigte ihn, auch noch das Jonglieren zu lernen.

Für sein Programm nahm er all diese Fähigkeiten zusammen, kreierte die Figur des Ulfi, fand Ideen für Lieder, Dialoge, Showeinlagen. 2016 trat er zum ersten Mal auf. Um sein Programm bekannt zu machen, nutzte er christliche Netzwerktreffen, sprach frühere Mitstudenten an, von denen viele inzwischen in Gemeinden arbeiten, und vertraute auf Gott.

Das hatte Sebastian Rochlitzer nicht immer getan. „Auch wenn man christlich erzogen ist, hat man manchmal Zweifel“, sagt er. Doch mitten in einer solchen Phase hatte er ein Erlebnis, das ihn überzeugte. Als er 17 Jahre alt war, sollten er und andere Jugendliche an Gott schreiben, was sie sich von ihm wünschen würden. Ein halbes Jahr später sollten sie diesen Brief öffnen. Rochlitzer schrieb seine Wünsche auf, doch kurz darauf verschwand der Brief, niemand hatte ihn gesehen. „Wenige Tage bevor das halbe Jahr um war, lag er plötzlich auf meinem Schreibtisch“, erzählt Rochlitzer. Als er ihn las, empfand er, dass sich verschiedene Dinge inzwischen so gefügt hatten, wie er es sich gewünscht hatte. „Das war für mich der Moment zu erkennen, dass Gott etwas ganz Lebendiges ist.“

Mittlerweile haben sich für ihn weitere Wünsche erfüllt. Seine Show braucht schon keine Werbung mehr. „Es spricht sich herum“, sagt Rochlitzer. Im Sommer sei er manchmal an sechs Tagen pro Woche ausgebucht. Im Januar ist sein Programm als Hörspielversion auf CD herausgekommen. „Ich hätte sie zur Not auf eigenes Risiko veröffentlicht“, sagt er, „aber der Verlag, dem ich sie schickte, war begeistert.“

Bald sollen das auch viele Görlitzer sein. Am 16. März führt Sebastian Rochlitzer das Bühnenprogramm zur CD im Tivoli bei der Freien Evangelischen Gemeinde auf. Als große „Familien-Mitmach-Show“ mit Liedern, Artistik und natürlich Ulfi, dem der Bauchredner seine Stimme leiht.

Bühnenshow zur CD „Jesus, Er lebt“, Sonnabend, 17. 3., 16 Uhr, Dr.-Kahlbaum-Allee 14

