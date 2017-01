Gerichtsbericht Misshandelte ein Vater sein Kind? Ein Mann soll seinen kleinen Sohn geschüttelt haben. Er hat aber für die Verletzungen des Babys eine andere Erklärung.

Zwei Jahre ist es her, dass ein Mann aus Dohna übermüdet von einer anstrengenden Nachtschicht nach Hause gekommen war. Zusammen mit seinem jüngsten Sohn, der damals ein halbes Jahr alt war, legte sich der Familienvater ins Ehebett. Doch die Ruhe währte nicht lange. Der Säugling begann zu schreien. Als alle Versuche, das Kind wieder zur Ruhe zu bringen, gescheitert waren, nahm der Mann seinen Sohn auf den Arm.

Aber auch da schrie der Kleine weiter, verdrehte schließlich die Augen und überstreckte sich. Als dann noch Atemaussetzer hinzukamen, rief der Vater den Rettungswagen. Mit Verdacht auf einen Krampfanfall wurde das Baby ins Krankenhaus gebracht. Dort stellte sich nach zahlreichen Untersuchungen aber heraus, dass der Junge typische Symptome eines sogenannten Schütteltraumas aufwies. Das heißt, es fanden sich Einblutungen zwischen harter und weicher Hirnhaut und Blutungen vor und hinter der Augen-Netzhaut des Babys. Auch im Bereich der Brustwirbelsäule waren Hämatome feststellbar.

Vor dem Amtsgericht in Pirna musste sich nun der Vater des Säuglings wegen Misshandlung Schutzbefohlener verantworten. Dort bestritt der Mann den Vorwurf. „Das ist nie passiert“, beteuerte er gegenüber Richter und Staatsanwaltschaft. Er habe sein Kind nicht geschüttelt. Schon allein deshalb nicht, weil er beruflich auf medizinischem Gebiet arbeite und deshalb wisse, wie sich eine solche Handlung auf den Körper eines Babys auswirkt.

Dann erzählte der 36-jährige Deutsche, dass sein Sohn drei Wochen vor dem Krampfanfall eine Meningokokken-Impfung erhalten hatte. Seit dem sei er sehr weinerlich und appetitlos gewesen und habe sich nach den Mahlzeiten oft erbrochen. „Seit der Impfung war der Kleine völlig wesensverändert“, sagte er.

Allerdings, so räumte er ein, habe er, noch während er mit seinem Sohn im Schlafzimmer war, das schreiende Kind mehrmals recht unsanft umgebettet. „Durch den Schlafmangel habe ich kurzzeitig die Nerven verloren“, gestand der Angeklagte. Er hielt es aber nicht für möglich, dass das heftige Umbetten die später festgestellten Verletzungen verursacht hatte. Die Blutungen in Hirn und Netzhaut sowie der Krampfanfall seines Sohnes seien die Folge einer Impfkomplikation, war sich der zweifache Vater sicher.

Ein Gutachter konnte das aber nicht bestätigen. Ihm zufolge sind zwar Symptome wie Weinerlichkeit, mangelnder Appetit und Erbrechen durchaus nicht selten nach einer Meningokokken-Impfung, jedoch verursacht diese Impfung keine Blutungen, wie sie beim Sohn des Angeklagten festgestellt worden sind.

Um ein Schütteltrauma zu verursachen, so sagte der Rechtsmediziner weiter, habe der Beschuldigte das Kind nicht unbedingt schütteln müssen. Schon ein einmaliges kurzes und heftiges Hochreißen vom Bett, wie der Angeklagte es beschrieben hatte, reicht aus, um einen Säugling zu verletzen, da in diesem Alter die Muskulatur noch nicht so ausgeprägt ist, um einen solchen Ruck abfangen zu können.

Sowohl Staatsanwalt als auch Richter Jürgen Uhlig sahen nach drei Verhandlungstagen den Tatbestand der Kindesmisshandlung als nicht erfüllt an. Lediglich der Tatbestand einer fahrlässigen Körperverletzung sei hier gegeben, stellte der Richter fest. Fahrlässig deshalb, weil der junge Vater übermüdet und somit nicht mehr in der Lage war, sich angemessen um ein schreiendes Kind zu kümmern.

So wird der nicht vorbestrafte Mann dann nur verwarnt. Lässt er sich ein Jahr nichts zuschulden kommen, braucht er auch die im Raum stehende Strafe von 2 100 Euro nicht zu zahlen. Ohnehin seien die vergangenen zwei Jahre eine große Belastung für die Familie gewesen. Da solle nun endlich Ruhe einkehren können.

