Missglücktes Parkmanöver

Eine 18-Jährige beschädigte am Mittwochmorgen mit ihrem Ford einen Renault sowie einen VW. Dies geschah bei einem Parkmanöver auf der Großenhainer Straße am Priestewitzer Bahnhof. Verletzt wurde niemand, jedoch entstand an den Autos ein Schaden von etwa 2 000 Euro. Anschließend parkte sie ihren Wagen auf der gegenüberliegenden Straßenseite ab. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Die Beamten nahmen den Unfall vor Ort auf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort ein. (SZ)

Kupferkabel gestohlen

Eine Baustelle an der Lindenstraße in Strehla war in der Nacht zum Mittwoch das Ziel von noch unbekannten Dieben. Sie stahlen von dort einige Meter Kupferkabel im Wert von etwa 70 Euro. Der entstandene Sachschaden wird nach Polizeiangaben mit rund 400 Euro beziffert. (SZ)

