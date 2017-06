Missglückter Flirt sichert Freitals Unabhängigkeit 1931 ist die Vereinigung Freitals mit Dresden mehr als nur ein Hirngespinst. Die Bemühungen gingen schief und ließen die Stadt erstarken.

Frühling 1921, Blick von den Schweinsdorfer Höhen auf die Gemeinden am Windberg. Fünf Monate später, am 1. Oktober 1921, vereinen sich die Ansiedlungen Deuben, Döhlen und Potschappel zur Stadt Freital. Eine historische Aufnahme in einer historischen Zeit von Heimatfotograf Richard Mäde. © Richard Mäde

Genau genommen gibt es seit dem ersten Oktobertag anno 1921 keine Deubener, Döhlener und Potschappler mehr. Mit der Geburt der Stadt am Windberg verwandeln sich die Bürger in Freitaler. Daran müssen sich die Leute allerdings erst gewöhnen. Schon in den Morgenstunden des denkwürdigen Tages geht die 50-seitige Ausgabe der Volkszeitung von Hand zu Hand. Gleich auf der ersten Seite findet sich ein kraftvoll-poetisch formulierter Willkommensgruß: „Das jüngste Stadtkind unserer schönen sächsischen Heimat tritt heute in ein sorgenvolles Dasein ein. Die Geburtswehen sind überstanden, und nun liegt das Kindlein vor uns, rosig und wohlgemut, von der Morgenröte neuer Schaffenshoffnung umsonnt.“ An anderer Stelle heißt es: „Wie die drei Schwestergemeinden nun ihre Hände zu neuem, frohem Schaffen ineinander verschlingen, so haben die beiden maßgeblichen Schwesternzeitungen des Plauenschen Grundes ,Glückauf‘ und ,Deubener Tageblatt‘, die seit fast 60 Jahren der Öffentlichkeit dienen, ihre Verschmelzung vom 1. Oktober an beschlossen, fortan als Freitaler Tageblatt ,Glückauf‘ für die junge Stadt zu wirken.“

Von einer wirklichen Aufbruchstimmung kann freilich keine Rede sein. Das erste Stadtjahrzehnt verläuft wenig verheißungsvoll. Als im Frühsommer 1931 eigentlich die Weichen für die Feierlichkeiten zum zehnten Geburtstag der Gründung der Stadt gestellt werden müssten, brodelt rund um den Windberg die Gerüchteküche. Man weiß es aus ganz sicherer Quelle: Dresden will ganz Freital einverleiben!

Ein Kapitel Geheimdiplomatie

Nicht eben ein neues Lied. Schon Anfang der 1920er-Jahre meldeten sich in einigen Gemeinden Persönlichkeiten zu Wort, die den Anschluss an die Elbmetropole forderten. Ihr Argument: „Nur an der Seite Dresdens kann auch unserer Gegend Glanz und Ansehen erlangen.“ Und in der Tat, die Situation der jungen Stadt ist 1931 verheerend. Freital genießt den traurigen Ruhm, steuerschwächste Stadt Sachsens zu sein. In Augenhöhe mit Pirna hat Freital die höchste Erwerbslosenquote. Die finanzielle Lage ist trostlos. Man hat am Windberg mit einem Schuldenbetrag von sieben Millionen Mark zu leben. Im linksorientierten Stadtparlament mehren sich die Stimmen, die sich von einem Anschluss an Dresden eine nachhaltige Besserung der wirtschaftlichen Lage erhoffen.

Wochen der Geheimdiplomatie brechen an. Oberbürgermeister Klimpel und sein Dresdner Kollege Dr. Külz nehmen hinter verschlossenen Türen Sondierungsgespräche auf. Im Verlauf einer Pressekonferenz unterstreichen beide Stadtoberhäupter: „Es gibt bis jetzt keinerlei konkrete Ergebnisse. Das letzte Wort haben ohnehin die Einwohner.“

Immerhin konstituiert sich im Plauenschen Grund ein Vereinigungskomitee. Zu den wenigen Trumpfkarten Freitals zählt die Trinkwasserversorgung. Die Stadt hat sich ein 15-jähriges Vorkaufsrecht für die Talsperren gesichert und kann überdies 300 Sekundenliter Trinkwasser aus der im Bau befindlichen Lehnmühlentalsperre in Anspruch nehmen. Freital zeigt sich bereit, diese Vorrechte für 1,5 Millionen Mark an Dresden zu verkaufen. Ein Vorvertrag ist bereits ausgefertigt. OB Klimpel muss sich den Vorwurf gefallen lassen, dass er mit dem Millionenbetrag den seit Langem geplanten Bau eines Krematoriums am Windberg und eines Freibades finanzieren wolle. Viel wichtiger sei aber die Tilgung der horrenden Stadtschulden.

Streit bis zum Ende

Parteipolitische Interessen sind im Spiel und führen zu einer Reihe von Unsachlichkeiten. Freitals Arbeiterschaft steht zum Teil im Lager der Befürworter. Man brauche bloß die Vorortzüge früh und abends betrachten, um zu erkennen, dass bereits viele Einwohner Lohn und Brot in Dresden fänden. Ganz anders die Haltung der Industrie, Gewerbetreibenden und Hausbesitzer. Für sie ist eine Zugehörigkeit zu Dresden gleichbedeutend mit noch höheren Steuerlasten. Rechte Kreise lehnen eine Vereinigung rundweg ab. Sie verwässere Heimatverbundenheit und Bodenständigkeit.

In Dresden selbst kühlt sich die anfängliche Euphorie langsam ab. Man hat es satt, ständig mit neuen Schwierigkeiten konfrontiert zu werden. Die Finanzlage der Metropole ist überdies zum Zerreißen gespannt. Da könne man Freitals Schuldenlast nicht auch noch mit tragen helfen. Freitals zehnter Geburtstag geht im Oktober 1931 ohne großen Aufwand über die Bühne. Noch ist das Thema Dresden-Anschluss nicht gänzlich vom Tisch, doch man befindet sich auf dem Rückzug. Zwei Städte hatten miteinander kokettiert – die Hochzeit fand nicht statt.

