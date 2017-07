Testspiel – Testspiel Missglückte Pokalprobe Roßweiner kassieren in Personalnot beim BSC Freiberg eine heftige Niederlage.

© Symbolbild/Claudia Hübschmann

In einem weiteren Testspiel gastierte Kreisoberligist Roßweiner SV vor der ersten Runde im Landespokal stark ersatzgeschwächt beim Landesligaabsteiger BSC Freiberg. Insgesamt fehlten dem an diesem Tag von Helge Möws betreuten Team sieben Stammspieler. Das machte sich im Spielverlauf bemerkbar.

Zunächst hielt der Kreisoberligist recht ordentlich mit und musste erst in der 20. Minute den ersten Gegentreffer hinnehmen. Nach dem 2:0 in der 30. Minute gelang dem flinken Christopher Wiesner in der 36. Minute nach einem Pass von A-Junior Moritz Höhne der zwischenzeitliche Anschlusstreffer. Vor der Pause stellte Marcel Krause allerdings wieder den alten Abstand her.

Auch im zweiten Durchgang hielten die Roßweiner bis zum 4:1, erneut durch Krause in der 48. Minute mit und verkürzten durch einen von Stephan Krondorf verwandelten Strafstoß nach Foul an Wiesner auf 4:2. Nachdem Jens Arnold bereits zur Pause mit einem dicken Knie vom Spielfeld musste, und dann noch Enrico Wlotzka aufgrund einer geschwollenen Zehe ausgewechselt wurde, war die Ordnung im Mittelfeld dahin und die Freiberger erhöhten ab der 68. Minute auf 9:2. Helge Möws: „Vielleicht waren ein, zwei Abseits-Tore dabei und das Ergebnis war ein, zwei Tore zu hoch, doch mit diesem Aufgebot muss man das akzeptieren. Im letzten Test vorm Landespokalspiel gegen Rapid Chemnitz am Sonnabend haben sich die Leute, die mitwaren, noch einmal bewegt. Wollen wir mal hoffen, dass dann einige der angeschlagenen Spieler zurück sind und wir dem Gegner vor heimischem Publikum alles abverlangen können.“ (DA/dwe)

