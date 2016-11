Missbrauchte Kinder ohne Lobby Ein Mädchen soll vom Nachbarn sexuell missbraucht worden sein. Der Prozess zeigt, wie wenig die Justiz das Opfer im Blick hat.

Der erste Prozess gegen den 74 Jahre alten Rentner aus einem Dorf in der Sächsischen Schweiz platzte schon vor ziemlich genau zwei Jahren. Am 25. November 2014 hatte das Jugendschöffengericht Pirna das Verfahren wegen schweren Kindesmissbrauchs ausgesetzt und an die Jugendschutzkammer des Landgerichts Dresden verwiesen. Dem Angeklagten drohe eine Haftstrafe von mehr als vier Jahren – das ist mehr, als ein Schöffengericht verhängen darf. Außerdem wurden Nachermittlungen veranlasst, da Zeugen den Greis mit neuen Übergriffen auf Kinder belastet hatten. Doch Verfahren mit Angeklagten, die nicht in Untersuchungshaft sitzen, sind das große Problem von Strafkammern. Da Freiheitsentzug den denkbar schwersten Eingriff in Grundrechte von Beschuldigten darstellen, müssen die Gerichte Verfahren mit Inhaftierten dringlicher verhandeln als andere – „Beschleunigungsgebot“ nennen sie das. Der Rentner aus der Sächsischen Schweiz hat nicht einen Tag hinter Gittern gesessen – wohl ein Grund dafür, dass der Prozessbeginn am Landgericht fast zwei Jahre warten musste.

Vor dem Landgericht hat der Senior am Montag die Vorwürfe kategorisch abgestritten. Vor zwei Jahren hatte er am Pirnaer Amtsgericht noch behauptet, die damals Zehnjährige habe sich freiwillig vor ihm entkleidet und gesagt, sie wolle ein Kind von ihm, sie habe ihn „angemacht“. Laut Anklage soll sich der betagte Mann von Herbst 2013 bis Frühjahr 2014 siebenmal an dem zehn- und elfjährigen Mädchen vergangenen haben. Die Familien kennen sich, er fuhr auf seinem Quad einige Male mit dem Mädchen in den Wald. Mehrfach soll er sie dort unsittlich begrapscht haben. Er habe sie zudem eindringlich davor gewarnt, jemandem von den Vorfällen zu erzählen. Das Pirnaer Jugendschöffengericht glaubte damals den Schilderungen der Staatsanwaltschaft, die von Ermittlungsergebnissen der Polizei untermauert wurden. Eine Nachbarin sagte aus, dass der Beschuldigte sie als 15-Jährige begrapscht habe.

Das Pirnaer Gericht hatte den Fall auch ans Landgericht verwiesen, damit das betroffene Mädchen nicht zweimal vor Gericht aussagen muss. Der Vater des Mädchens sagte nun, seine Tochter werde noch immer psychologisch „stabilisiert“. 42-mal habe er sie seit 2014 zu einer Psychologin gefahren. Eine Trauma-Therapie sei jedoch erst nach dem Prozess möglich. Ohne ein Geständnis wird die Jugendkammer dem Kind wohl eine Vernehmung nicht ersparen können. Ob der nicht vorbestrafte Rentner, auch für ihn gilt die Unschuldsvermutung, mehr als vier Jahre in Haft muss, ist heute, zweieinhalb Jahre nach der letzten Tat, äußerst fraglich. Das Beschleunigungsgebot gilt nicht für den Schutz missbrauchter Kinder.

