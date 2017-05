Missbrauchsprozess vor dem Abschluss Ein Riesaer soll seine Enkelin zum Oralsex überredet haben. Da der 57-Jährige schweigt, muss das Mädchen vor Gericht aussagen.

Riesa/Dresden. Nur die Mutter glaubte der kleinen Juliette *. Der Vater hielt die Erzählungen des Mädchens über ihren Opa für erfunden. Das ergibt sich aus dem Inhalt zweier Briefe, die diesen Mittwoch, beim Prozess gegen den Großvater am Landgericht in Dresden, vorgelesen wurden. Seit voriger Woche muss sich dort der 57-jährige Riesaer vor der Großen Jugendkammer verantworten. Schwerer sexueller Missbrauch wird dem Mann vorgeworfen. Er schweigt vor Gericht zu den Vorwürfen.

Die Anklage geht indes davon aus, dass er in den Jahren 2012 und 2013 seine Enkeltochter zum Oralsex überredet und dabei begrapscht habe. Das Kind war im nicht näher benannten Zeitraum erst sieben bis acht Jahre alt. Ingesamt dreimal sei es zum Oralsex gekommen. Das sagte die heute zwölfjährige Juliette per Videoübertragung unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus.

Einmal habe sich der aus Strehla stammende Großvater im Bad seiner Wohnung an ihr zu schaffen gemacht. An einem anderen Ferientag bedrängte er das Kind im Wasserbassin in seinem Garten, ein drittes Mal in der Gartenlaube. Nachdem sich das Kind im Sommer 2013 auffällig verhielt und dann noch einer Horterzieherin sagte, sie habe „den Pimmel von Opa im Mund“ gehabt, wurde das Jugendamt alarmiert.

Der Behörde kannte die Familie des Kindes. Es soll dort Gewalt gegeben haben. Die Eltern arbeiteten offenbar kaum mit dem Amt zusammen. Juliette wurde später in eine Einrichtung in Brandenburg gebracht.

Von dort aus schrieb sie dem Vater 2014 die zwei Briefe, die nun verlesen wurden. Er solle sie bitte besuchen kommen, solle doch ihre Mutter und sie zurücknehmen. Und der Vater solle dem Jugendamt sagen, dass das mit dem Opa so war. Ob die Vorwürfe stimmen, muss nun die Kammer klären. Der Prozess wurde vertagt, weil eine Zeugin der Verteidigung fehlte. Kommende Woche wird aber das Urteil erwartet.

* Der Name wurde von der Redaktion geändert.

