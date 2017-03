Aus dem Gerichtssaal Missbrauch an der Kiesgrube Ein Angeklagter soll sich an zwei zehn- und elfjährigen Mädchen vergangen haben. Er hat sich zunächst nicht dazu geäußert.

Die Kiesgrube Leuben. © Roland Halkasch

Ein 48-jähriger Dresdner steht seit Mittwoch unter anderem wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern vor dem Amtsgericht Dresden. Laut Anklage soll der Mann in den Jahren 2012 und 2013 an der Kiesgrube in Leuben und in seiner Wohnung sich mehrfach an damals zehn bis elf Jahre alten Mädchen vergangen haben. Er soll die Kinder an ihrem Geschlechtsteil begrapscht und einmal dabei seinen Finger in die Scheide eines Mädchens eingeführt haben.

Darüber hinaus muss sich der arbeitslose Deutsche auch wegen Besitz und Eigenbesitzverschaffung von knapp 20 Bildern und Filmen mit kinderpornografischem Inhalt verantworten. Diese Dateien habe sich der Angeklagte in den Jahren 2014 und 2015 aus dem Internet heruntergeladen, wie die Staatsanwältin sagte. Tatort sei entweder seine eigene Wohnung gewesen oder die seiner damaligen Lebensgefährtin.

Zu den Vorwürfen hat sich der gelernte Lagerist vor dem Jugendschöffengericht zunächst nicht geäußert. Später soll er zumindest die Kinderpornografie zugegeben haben. Diese Aufnahmen wurden auf seinem Rechner sichergestellt – etwa bei einer Durchsuchung im September 2015. Mit anderen Worten: Da gab es für ihn auch wenig zu bestreiten.

Anders sieht es mit den Missbrauchs-Vorwürfen aus, die bereits einige Jahre zurückliegen. Das Gericht hat die ersten Zeugen unter Ausschluss der Öffentlichkeit befragt. So ist es bislang nicht bekannt, wie es dem Angeklagten gelungen sein könnte, Kontakt zu den Kindern aufzunehmen. In einem Fall soll er laut Anklage mit einem der beiden Mädchen sogar in seiner Badewanne gesessen haben. Das spricht zumindest auf den ersten Blick für ein Nähe-Verhältnis zur Familie des Mädchens.

Ob die Therapie, die der hoch verschuldete 48-Jährige derzeit macht, im Zusammenhang mit den Taten steht, ist ebenfalls noch unklar. Der Prozess wird in zwei Wochen fortgesetzt.

