Mißbachs Grab ist gerettet

Die Familiengruft des bekannten Verlegers Julius Mißbach war über Jahre in einem maroden Zustand. Jetzt wurde das Grab saniert. Bis Dezember sollen alle Arbeiten fertig sein.

Vor fast genau 102 Jahren ist Julius Mißbach in Neustadt beerdigt worden.

Er ist der Namenspate der Neustädter Grundschule und auch der örtlichen Druckerei. Eine Straße ist ebenfalls nach diesem bekannten Sohn der Stadt bekannt: Julius Mißbach. Der Verleger und Buchhändler mit großen Verdiensten um Neustadt liegt seit 1896 in einer Familiengruft auf dem Friedhof an der Bischofswerdaer Straße begraben. Imposant sieht die Grabstätte aus. Zuletzt war sie jedoch stark verfallen. Die Inschriften auf den Steinen waren kaum mehr zu erkennen. Die Mauer dahinter war zudem brüchig. Der historische Grabstein musste im vergangenen Jahr sogar abgesperrt werden, weil er einzustürzen drohte. Für die Kirchgemeinde als Träger des Friedhofs ein Dilemma. Vor allem, weil es keine direkten Nachfahren von Julius Mißbach mehr gibt, die sich um die Gruft kümmern wollen.

Das Grabmal konnte dennoch gerettet werden. In den vergangenen Monaten wurden die Grabsteine vom Steinmetzbetrieb Lange aufwendig restauriert. Die Tafeln wurden überarbeitet, die Inschriften in der Werkstatt nachgezogen. Auch der Sockel hat eine Frischekur bekommen. „Im Moment fehlt nur noch die Sandsteinabdeckung der Mauer“, sagt Michael Schmidt, der die Sanierung als Bauamtsleiter der Stadt Neustadt und gleichzeitig Kirchenvorstand mit betreut. Dann ist das Ensemble fertig. Der Bereich vor dem Grabstein muss ebenfalls noch gestaltet werden. Der Bereich direkt über der Gruft wird mit Blumen bepflanzt. Rechts und links daneben werden Platten verlegt. Bis Mitte Dezember sollen diese Steinplatten an ihren Platz kommen. Das Datum ist nicht ohne Grund gewählt. Am 8. Dezember jährt sich der Todestag von Julius Mißbach zum 120. Mal. Die Kirchgemeinde würde sich wünschen, dass das Grab bis dahin fertig saniert ist. Zu Ehren Mißbachs und seiner Verdienste.

Gärtnerei engagiert sich

Dass das Projekt realisiert werden konnte, ist dabei einer anderen bekannten Neustädterin zu verdanken. Christel Miller von der Gärtnerei Gruschwitz in Langburkersdorf hatte sich zeitlebens am schlechten Zustand des Grabes gestört und wollte sich dafür einsetzen, dass es wieder in Ordnung kommt. Sie war als junges Mädchen mit den Mißbach-Töchtern befreundet. Denn sie lebten in direkter Nachbarschaft zueinander. Nach dem Tod der 66-Jährigen im vergangenen Jahr wollte ihre Tochter Antje May diesen Wunsch posthum erfüllen. Sie hatte deshalb eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Ein Spendenkonto wurde über die Stadt Neustadt eingerichtet.

Daran beteiligten sich nicht nur Privatpersonen. Auch die nach Julius Mißbach benannte Grundschule in Neustadt unterstützte die Aktion. Die Kinder spendeten Geld aus einer Altstoffsammlung. Auch der Lionsclub Sebnitz zeigte sich spendabel. Das Hilfswerk hat mit 250 Euro die Restaurierung unterstützt. Die Spenderliste ist inzwischen noch deutlich angewachsen. Das zeigt auch ein Blick auf die Zahlen. Rund 3 100 Euro wurden bislang für das Vorhaben zusammengetragen. Die Stadt Neustadt hatte für die Arbeiten im Haushalt rund 4 400 Euro eingeplant. Ein Großteil dieser Summe konnte nun über die Spenden beglichen werden. „Es wäre natürlich toll, wenn die gesamten Kosten auf diesem Weg finanziert werden könnten“, sagt Michael Schmidt. Die Kirchgemeinde hat sich unabhängig davon ebenfalls an der Sanierung beteiligt. Die Erneuerung der Mauer kostete sie rund 4 100 Euro.

Spendenkonto: Empfänger: Stadt Neustadt, Ostsächsische Sparkasse Dresden, IBAN DE74 8505 0300 3000 0533 78. Spendenzweck: Mißbach-Grab.

