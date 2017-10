Miss Rockesters neue Romantik Die A-cappella-Band Medlz ist Silvana Mehnerts musikalische Wiege. Doch ihre Fans kennen sie auch anders. Nun bringt sie ihr zweites Soloalbum heraus.

Gerade heraus und voller Poesie – Silva Mehnert als Miss Rockester. © René Meinig

Von ihrem Balkon aus sammelt Silvana Mehnert Poesie ein. „Ich schaue direkt auf die Elbe und habe ihr das Lied ,Mein Fluss‘ gewidmet“, sagt sie. Auf ihrem neuen Album besingt sie die „kühle klare Logik“, die wandelbare Form und Weisheit des ewigen Begleiters der Menschen, die hier zu Hause sind. Wie sehr sich die Sängerin mit ihrer Heimat verbunden fühlt, klingt aus vielen ihrer neuen Songs, wohl am meisten aus „Ich gehör hier her“.

Unter dem Titel „Lieder, Gedichte & Sterne“ hat die Sängerin der A-cappella-Band Medlz nun ihr zweites Soloalbum beendet. „Ich lese unheimlich viel und bin immer auf der Suche nach Gedichten, die mich berühren“, erzählt sie. Vor drei Jahren startete sie ihre Solokarriere und bewegt sich damit in einer ganz eigenen künstlerischen Welt. Rockiger, kraftvoller, eigensinniger als in der musikalischen Arbeit mit den Medlz wollte Silvana Mehnert sein. „Aber erst jetzt, mit meinem zweiten Album, habe ich mich richtig gefunden“, sagt sie. Alle ihre Titel schreibt sie selbst oder schafft die Musik zu Versen der Lyriker, die sie bewundert. „Every Fair, Sonett 18, von Shakespeare ist das schönste Sonett überhaupt“, schwärmt sie. Auch die deutsche Dichterin Annette von Droste-Hülshoff hat sie vertont und deren britischen Kollegen John Keats. Auch mitten aus ihrem eigenen Leben greift sie ihre Themen: Liebe, Verlust, schwere Entscheidungen und der Wunsch, einfach nur zu sein, frei und vorbehaltlos. „Zum Stadtfest habe ich das Lied ,Bis zum Schluss‘ als Aussicht auf mein neues Album gesungen und damit ein wenig testen wollen, wie das Publikum reagiert“, erzählt sie. Von so vielen Menschen darauf angesprochen zu werden, damit hatte sie nicht gerechnet.

Der Zuspruch gibt ihr Mut. So setzt sie auch weiterhin auf die Musiker, mit denen sie zusammenarbeitet: den Gitarristen Krishn Kypke, den Schlagzeuger Stephan Salewski und den Cellisten Benni Cellini. „Jeder Ton auf dem Album ist handgemacht“, sagt Silvana Mehnert. Darauf ist sie stolz, und diese Arbeitsweise hat für sie den größten Reiz. Will sie Harfenklänge, muss eine Harfe samt Spielerin her, auch ein Streichquartett engagierte sie und einen Akkordeonspieler.

Ihre Liebe zu Musik und Gesang fand Silvana Mehnert schon als kleines Mädchen im Philharmonischen Kinderchor. Später gründete sie die Mädchenband Medlz mit und tourt bis heute mit ihr durch Deutschland, Österreich und die Schweiz, für rund 100 Konzerte im Jahr. Gerade arbeiten die Musikerinnen, die sich im Kinderchor kennengelernt haben, an ihrer neuen Weihnachts-CD samt Adventsprogramm. Damit ist sie dann musikalisch in der ganzen Welt zu Hause, überall dort, wo Weihnachten gefeiert und in den verschiedensten Sprachen besungen wird.

Wie gern kehrt Silvana aus der Ferne wieder zurück ins heimische Radebeul. Dort beschließt sie die Tage am liebsten auf ihrem kleinen Balkon. „Ich bin ein Sternengucker, kann stundenlang zum Himmel schauen und mir die unvorstellbare Galaxie vorstellen.“ Sternschnuppen zählen, Wünsche denken, leise dazu summen.

Miss Rockester, 27. Oktober, 20 Uhr, Record Release Konzert, Boulevardtheater, Tickets zu 22, 50 Euro unter 26353526

