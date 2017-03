Miss Mints Mission Judy Dreyer lebt die Mode von einst und zeigt auf Deutschlands größter Beauty-Messe, dass sie nicht von gestern ist.

Wenn Judy Dreyer mal nicht im eigenen Salon arbeitet und als Miss Mint modelt, tanzt sie – aber nicht etwa Twist und Rock’n’Roll, sondern Ballett in Spitzenschuhen. © Sven Ellger

Die Miss ist erwachsen geworden. Zeitlos schön. Mit flaschengrünem Tuch im Haar steht Judy Dreyer in ihrem Frisiersalon. Früher war sie weißblond. Später rotgold. Mit ein wenig Tönung verschönert trägt die Brünette nun Natur. „Ich wollte gern wieder längere Haare haben“, sagt die Friseurmeisterin und Visagistin. Doch dafür müsse sie auf die dauernde Blondier-Strapaze verzichten.

Ansonsten hat sich äußerlich nicht viel verändert: Judy Dreyer, die sich auch Miss Mint nennt, ist von Kopf bis Fuß stilecht gekleidet. Die Mode der 1920er- bis 1950er-Jahre ist ihr Look, der lockt in der Öffentlichkeit die Blicke der Passanten an. Entsprechend weit ausgestellte Kleider und knielange Röcke, Marlene-Hosen mit hohem Bund und gemusterte Blusen kauft die 28-Jährige im Internet, auf Trödelmärkten und in speziellen Läden. Manches findet sie in Großmutters Fundus oder geht zur Schneiderin. Auch der Lidstrich sitzt und ist von Profihand gezogen. In Sachen Tollen, Wellen, Dutts und Schnecken gibt Judy ohnehin den Ton an. Ihr erstes Buch mit Frisieranleitungen für jeden Tag im Stil ihrer Sehnsuchtszeit war rasend schnell vergriffen. Eine weitere Auflage folgte und danach Teil zwei . „Das reicht erst mal“, sagt sie. Wer ihrer Perfektion nacheifern will, hat damit erst mal genug zu tun.

In Judys Alltag indes hat sich bei aller optischen Treue eine Menge getan, seit die museale Muse vor sechs Jahren der Sächsischen Zeitung zum ersten Mal auffiel. Damals arbeitete sie noch als angestellte Friseurin und hatte nicht vor, einen eigenen Salon zu gründen. Mit Anfang 20 wollte sie statt selbst und ständig zu sein, lieber Miss Mint mit Leben füllen. Unter diesem Label jobbte sie als Mannequin, stylte Models für Shootings, trat auf Festivals auf und gab Workshops im Vintage-Frisieren. Keine Facette davon hat sie abgelegt. Neue sind dazu gekommen.

Wenn Judy Dreyer jetzt zur Arbeit kommt, schließt sie ihre persönliche Ladentür auf. Seit Januar 2016 ist die Stylistin ihre eigene Chefin. Und ihre einzige Mitarbeiterin. „Friseur/Friseurin gesucht!“ steht auf der Startseite ihrer Homepage geschrieben. „Ich habe zwar eine Auszubildende, aber ein weiterer Angestellter wäre schon schön“, sagt Judy.

Als Einzelkämpferin bleibt für Miss Mint nämlich sehr wenig Zeit. „Ich unterrichte einmal pro Woche an der Deutschen Pop in Leipzig.“ Die Akademie für kreative Berufe beschäftigt sie als Dozentin für angehende Make-up-Artists. So bleibt an diesem Tag der Salon in der Dresdner Hechtstraße geschlossen. Viel mehr als einen zusätzlichen Mitstreiter wünscht sich die junge Gründerin jedoch nicht. „Ich werde mein Geschäft definitiv nicht vergrößern“, sagt sie. Dafür habe sie zu lange in großen Teams gearbeitet und sehnt sich nicht danach zurück.“

Noch viel weiter zurück wünscht sie sich manchmal schon. In die Zeit, aus der ihre gesamte Salon-Ausstattung stammt. „Das ist alles original 1920er-Jahre“, sagt sie und zeigt auf die drei Frisierstühle mit Lederpolsterung, auf Vitrine, Regale und Kassentisch. Und obwohl sie ungebrochen für die weibliche Schönheit früherer Jahrzehnte schwärmt, kann Miss Mint auch anders.

Mit Pinsel und Puderquaste

Das zeigt sie demnächst auf der größten Deutschen Schönheitsmesse „Beauty Düsseldorf“. Dort ist sie für die Deutsche Make-up-Meisterschaft nominiert. Beworben hatten sich dafür insgesamt 70 Visagistinnen und Visagisten. Zehn davon lud die Fachjury ein, vor Ort ihr Können zu zeigen. „Für die Bewerbung musste ich ein Model stylen und professionell fotografieren lassen“, sagt Judy. Gesetzt war das Motto „Avantgarde“. Man muss schon Profi mit ausgeprägter Fantasie sein, um damit etwas anfangen zu können. Im militärischen heißt Avantgarde so viel wie Vorhut. Die Mode meint damit eine Vorreiterrolle, die nicht nur Trends setzt, sondern langfristig Stil prägt. Die Motto-Macher rufen auf: Schafft etwas Kreatives mit dem Zeug zum Klassiker.

Judy Dreyer ist auf gutem Weg und überzeugte die Entscheider mit der Schlichtheit und Geradlinigkeit ihrer Kreation. Ihr Model trägt einen akkuraten Mittelscheitel, das mittellange Haar glatt geföhnt. Auf den ersten Blick ist das Make-up keine neue Erfindung: dezent betonte Augenpartie, kräftig roter, akkurat gezogener Lippenstift. Die Jury fand spannend, was Judy Dreyer vorlegt, und will mehr von ihrer Handschrift sehen. Am 31. März tritt die Dresdnerin zum Live-Schminken an. Sie kennt das Model nicht und wird eine halbe Stunde Zeit zum Arbeiten haben.

„Ich freue mich, dabei sein zu können, und bin neugierig auf die Atmosphäre, sagt Judy. Ihre Mutter, als Kosmetikerin selbst vom Fach, wird sie nach Düsseldorf begleiten, als Ruhepol und moralische Stütze. Vielleicht schafft es Judy ja sogar als Beste zur Internationalen Meisterschaft – mit Pinsel und Puderquaste zum großen Preis.

