Miss Germany trägt Rödertal-Mode Die Großröhrsdorfer Firma Thieme ist Partner des Schönheitswettbewerbs. Bald können sich auch Kundinnen wie Königinnen fühlen.

Im Rödertal ensteht schicke Mode. © Reiner Hanke Im Rödertal ensteht schicke Mode.

Lena Bröder ist die aktuelle deutsche Schönheitskönigin – gekürt bei der Wahl zur Miss Germany 2016. Sie trägt ein Cocktail-Kleid aus der aktuellen Kollektion „Miss Germany Bodywear by Thieme“.

Elegant wirkt Lena Bröder im schwarzen Cocktailkleid. Sie ist die aktuelle Miss Germany und durfte die neue Kollektion der Thieme Fashion GmbH aus Großröhrsdorf schon einmal vor der Kamera präsentieren. Im Großröhrsdorfer Werk, gleich neben der Eingangstür, stehen auch Schaufensterpuppen in der neusten Mode aus dem Haus Spalier. Ganz vorn eine Dame im schwarzen Shirt mit goldenen Pailletten. Die Schmuckplättchen formen eine Krone. Nicht irgendeine. Es ist das Miss-Germany-Krönchen.

Der Schönheitswettbewerb wird seit über 50 Jahren ausgetragen, aber erstmals mit einem festen Bekleidungs-Mode-Partner, wie den Großröhrsdorfer Fachleuten der Firma Thieme. Die Miss Germany Organisatoren seien im Vorjahr an ihn herangetreten, erinnert sich Geschäftsführer Andreas Thieme. Der 42-Jährige habe nicht lange überlegen müssen, um „Ja“ zu dem Angebot zu sagen. Das macht ihn schon etwas stolz. Thieme ist sich sicher, dass sich seine Firma mit der guten Qualität über viele Jahre einen Namen gemacht hat. So erklärt er sich auch den Anruf des Miss-Germany-Teams. Für die Großröhrsdorfer sei die Zusammenarbeit eine schöne Möglichkeit, werbewirksam auf die Produkte aus dem Rödertal weit über Sachsen und Deutschland hinaus aufmerksam zu machen. Es sei ein neues Umfeld, das sich die Firma erschließe. Mit „Miss Germany Bodywear by Thieme“ präsentiert das Unternehmen ein neues Trend-Label, das nun Premiere feiert. Eine neue Kollektion. Mit der stattet der Textilspezialist die 25 Finalistinnen des Schönheitswettbewerbs aus. „Wir stellen die komplette Kollektion her“, sagt Andreas Thieme. Dazu gehören Kleider, Hosen, Shirts und feine Wäsche.

Stilvoll und elegant

Etwa ein halbes Jahr Arbeit stecke in der Kollektion, sagt Designerin Beate Ehrlich. Auch die komplette Entwicklungsarbeit sei in Großröhrsdorf gelaufen: von den ersten Skizzen, über den Zuschnitt, Anproben bis zur fertigen Kollektion. Stilvoll und elegant, das sei der Designerin wichtig gewesen. Auch setze die Kollektion auf raffinierte Schnittmuster, die die Figur umschmeicheln. Der Wohlfühlcharakter solle ebenfalls nicht zu kurz kommen, sagt die Designerin. So seien auch durchweg hochwertige, weiche Stoffe verarbeitet und mit Dresdner Spitze veredelt worden.

Ausgefallene Farbdrucke haben die Großröhrsdorfer ebenfalls kreiert: eine Mischung aus Animaldruck (getigert) und Spitzen-Elementen. Dabei spielen auch die Farben eine wichtige Rolle. Schwarz, Rot und Gold finden sich passend zum Deutschlandwettbewerb der schönsten Damen aus allen Teilen der Republik wieder. „Das hat schon Wiedererkennungswert“, ist sich Beate Ehrlich sicher. Raffiniert ist auch der sichtbare Übergang zwischen Wäsche und Oberbekleidung. Damit setzt die Designerin weitere Akzente.

Derzeit liegen die künftigen Bekleidungsstücke der Finalistinnen unter den Nähmaschinen der Mitarbeiterinnen in Großröhrsdorf. Andreas Thieme legt viel Wert darauf, dass hier Mode made in Germany hergestellt wird. Immerhin sei die Firma Thieme eine der drei letzten noch in Sachsen produzierenden Bekleidungsfirmen. Sie sei die letzte Firma, die noch vor Ort in dem exklusiven Wäschesegment produziere. Und das mit einer Erfahrung in der Branche aus über 100 Jahren. 1911 gründete Richard Thieme das Unternehmen. Andreas Thieme führt es nun in vierter Generation mit einer Belegschaft von 65 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Großröhrsdorf.

Miss-Wahl im Europapark

„Die Miss-Germany-Kollektion ist unser neues Flaggschiff“, sagt Andreas Thieme, „Wir können ja nicht stehenbleiben. Wir müssen neue Wege gehen, um auf dem internationalen Markt zu bestehen.“ Ein wichtiger Schritt sei dabei auch die Kooperation mit dem Miss-Germany-Team. Außerdem baue die Firma Thieme derzeit den Online-Handel aus. Der nehme zu. Die meiste Ware gehe aber nach wie vor in den fünf Werksfilialen und im Fachhandel über den Ladentisch.

Zur Wahl der Miss Germany 2017 wird Firmenchef Andreas Thieme selbst mit an den Veranstaltungsort in den Europapark Rust reisen. Bevor sich die Finalistinnen am 18. Februar dort allerdings vor der Jury präsentieren, absolvieren sie noch mehrere Foto-Shootings, Workshops und ein Schönheits-Camp auf der spanischen Kanareninsel Fuerteventura. Jede Finalistin erhält für die Foto-Serien u. a. ein individuell abgestimmtes Outfit aus der aktuellen Kollektion aus dem Haus Thieme. Aus dem sollen auch die Kundinnen der Firma bald die neue Kollektion bekommen können: Und sich ebenfalls ein bisschen wie Schönheitsköniginnen fühlen.

Weitere Infos: www.missgermany-bodywear.de und www.thieme-shop24.de

