Miss Germany bleibt Sachsen treu Soraya Kohlmann, Schülerin aus Leipzig, wurde vor einem Jahr zur Schönsten im Lande gekürt. Jetzt macht sie neue Pläne.

Schick, schick: Nur noch wenige Tage trägt Soraya Kohlmann die Krone der Schönheitskönigin. Dann geht’s wieder zurück in ein normales Leben – fast. © picture alliance / Ursula Düren

Soraya Kohlmann trägt die Krone der Schönheitskönigin nicht mehr lange. Vor einem Jahr wurde die junge Frau aus Leipzig Miss Germany und damit schönste Frau der Republik. Am 24. Februar wird im Europa-Park in Rust bei Freiburg ihre Nachfolgerin gekürt. Für die gebürtige Leipzigerin endet damit ihre Amtszeit. Und sie freut sich auf ihre Heimatstadt.

„Es war sein spannendes, aufregendes und sehr schönes Jahr“, sagt die 19-Jährige: „Ich bin dankbar und glücklich, dass ich diese Chance bekommen habe.“ Mehr als 200 Auftritte und Termine im In- und Ausland hatte Kohlmann als Miss Germany, sagt der Organisator der jährlichen Schönheitswahl, Max Klemmer. Als Schönheitskönigin war die Sächsin seit Februar 2017 eine öffentliche Person, trat bei Wohltätigkeitsveranstaltungen, Messen und in TV-Sendungen auf – sie reiste quer durch die Republik. Und gewährt über Instagram Einblicke in ihr Leben. „Die Reaktionen waren durchweg positiv“, sagt sie. Unangenehmes habe sie nicht erlebt, auch ein fragwürdiges Frauenbild habe es nicht gegeben. Die Menschen seien ihr offen, interessiert und freundlich gegenübergetreten. Für sie selbst sei es eine Bereicherung gewesen: „Es war eine gute Schule fürs Leben.“ Das Auftreten vor Mikrofonen und Kameras sei ungewohnt gewesen, der Umgang damit habe ihr Selbstsicherheit gebracht: „Davon profitiere ich.“

Als Kohlmann Miss Germany wurde, stand die damals 18-Jährige kurz vor dem Abitur. Im Vorfeld, erzählt sie, hatte sie mit Eltern, Lehrern und Schulleitung nicht darüber gesprochen. „Ich habe ja nicht einmal in meinen Träumen damit gerechnet, Miss Germany zu werden.“ Sie wollte die Schule dann sofort hinschmeißen: „Doch alle haben mir geraten, so kurz vor dem Ziel nicht aufzugeben.“ Das Abitur hat sie trotz Doppelbelastung geschafft – mit der Note 2,6.

Von Oktober an will die junge Frau mit den blonden Haaren und grünblauen Augen, deren exotischen Vornamen ihre Eltern damals in einem Namensbuch gefunden haben, in Leipzig oder Halle Betriebswirtschaftslehre studieren. Und nebenbei will sie weiter als Model, Moderatorin und Fitnesstrainerin arbeiten.

