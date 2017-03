Miskus erfindet sich neu Der Verein hat dank einiger Studenten der Fachhochschule ein neues Erscheinungsbild. Noch ist aber nicht alles fertig.

Das neue Logo des Vereins Mittelsächsischer Kultursommer, kurz Miskus, haben 18 Studenten der Hochschule Mittweida, Fachrichtung Medien, in Abstimmung mit dem Verein entworfen. © Verein Mittelsächsischer Kultursommer

Das runde Logo mit tanzenden Figuren und dem Schriftzug Mittelsächsischer Kultursommer gehört bald der Vergangenheit an. In einer Woche können die Mitarbeiter des Miskus die neuen Veranstaltungskalender aus der Druckerei abholen. Dann ist vieles neu – und zwar nicht nur in Sachen Veranstaltungen. Junger, moderner, klarer, frischer – so soll das neue Farbkonzept des Vereins aus Hainichen künftig daherkommen, sagt Geschäftsführer Olaf Hanemann. Himmelblau und senfgelb sind die Farben, die das Erscheinungsbild prägen. „Highlights werden in den Tönen Pflaume und Gerstengrün hervorgehoben“, ergänzt er. Entwickelt haben das sogenannte Corporate Design – also das einheitliche Erscheinungsbild – 18 Studenten der Hochschule Mittweida, Fachrichtung Medien. Dies geschah im Rahmen einer Projektarbeit. „Wir mussten uns bei den Studenten bewerben“, so Hanemann. Aus elf Vorschlägen konnten sich die jungen Frauen und Männer einen auswählen.

Die Zusammenarbeit sei sehr professionell gewesen. „Wir haben gemeinsam diskutiert, was uns als Verein ausmacht und darauf aufgebaut“, erklärt er. So sei letzten Endes auch der neue Slogan entstanden: „Miskus – Immer wieder neu“.

Mit dem Ergebnis der Zusammenarbeit ist das gesamte Team sehr zufrieden. Sprecher Jörn Hänsel meint: „Das neue Logo ist wirklich praktikabel, vor allem bei der Straßenplakatierung ist es jetzt besser lesbar.“ Zudem werde nun auf den ersten Blick klar, was „Miskus“ eigentlich bedeutet. „Viele Leute wussten vorher gar nicht, was sich hinter der Abkürzung verbirgt“, so Hänsel.

Der Verein möchte verstärkt eine jüngere Zielgruppe ansprechen, gleichzeitig die treuen Stammgäste nicht vergraulen. Die Mitarbeiter passen sich der zunehmenden Digitalisierung weiter an. Print, Video, soziale Netzwerke, Öffentlichkeitsarbeit – all diese Verbreitungskanäle seien für die Bewerbung der Veranstaltungen wichtig. Der Internetauftritt wird deshalb ebenfalls neu gestaltet. „Das geschieht im Hintergrund. Er wird erst freigeschaltet, wenn wirklich alles funktioniert“, so Geschäftsführer Olaf Hanemann. Die Seite www.miskus.de werde für mobile Endgeräte, sprich Smartphones und Tablets, optimiert. Zudem sei ein Warenkorb-System geplant.

Dank der Kooperation mit der Hochschule konnte der Miskus Kosten sparen. „Hätte eine Werbeagentur die Arbeit übernommen, hätten wir wohl einige Tausend Euro gezahlt. So lagen die Kosten im dreistelligen Bereich“, sagt Hanemann.

