Kommentar Misere als Chance für Großweitzschen Sylvia Jentzsch über das Engagement der Gemeinderäte.

Sylvia Jentzsch © André Braun

Das ist ein Paukenschlag. Die Gemeinde Großweitzschen muss ohne ihren Bürgermeister und die Hauptamtsleiterin auskommen. Der Bürgermeister ist langfristig erkrankt und die Hauptamtsleiterin fristlos gekündigt. Eigentlich ist das ein großes Dilemma und würde manche Gemeinde in Schwierigkeiten bringen. Doch was gerade in Großweitzschen passiert ist selten, mutig und fordert großen Respekt.

Ratsmitglieder und stellvertretende Bürgermeister arbeiten sich so tief in Materien ein, dass sie die Geschicke der Gemeinde weiter leiten können, sogar mit mehr Fingerspitzengefühl als bisher. Es ist förmlich ein Aufatmen der Mitarbeiter und Räte zu spüren, die auch bereit sind, über ihre Aufgaben hinaus für die Gemeinde da zu sein.

Es ist gut, dass alle Ratsmitglieder und Mitarbeiter an einem Strang ziehen und so die ganze Kraft in die Bewältigung künftiger Aufgaben gelegt werden kann. Wichtig ist, dass die stellvertretenden Bürgermeister alle, die bereit sind etwas für die Gemeinde zu tun, mitnehmen. Denn nur wenn es ein harmonisches Arbeitsklima gibt, können hohe Leistungen vollbracht werden.

Deshalb kann nicht hoch genug geschätzt werden, was Jörg Burkert und Sven Krawczyk leisten. Sie haben trotz doppelter Belastung Freude an ihrer Arbeit, weil sie sehen, dass es in der Gemeinde weiter und vorwärts geht. Der bisherige Erfolg gibt ihnen, den Räten und Mitarbeitern Kraft und vielleicht ist es ein gutes Vorzeichen für die Bürgermeisterwahlen im nächsten Jahr.

