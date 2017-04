Mischt Görlitz mit in Kodersdorf?

Was sagt Kodersdorf zu den Vorschlägen aus der Kreisstadt? René Schöne macht sich in seiner Gemeinde seit einiger Zeit Gedanken darüber, wie sich das Gewerbegebiet entwickeln kann. Deshalb ist er dem Vorschlag aus Görlitz nicht abgeneigt. „Das Interesse besteht beiderseits“, sagt er auf Nachfrage, „aber wir sind zu 98Prozent belegt.“ Neue Flächen zu finden, sieht er als schwierige Aufgabe an. Allein räumlich stößt Kodersdorf hier an seine Grenzen: Denn bis zu diesen reicht das Gewerbegebiet mittlerweile. Nur ein Eckchen von etwa vier Hektar ganz im Südosten der Fläche ist noch frei.

Wie will Görlitz den Ausbau des Gewerbegebiets vorantreiben? Rolf Weidles Vorschlag zielt offensichtlich darauf ab, das Gebiet in Richtung Osten zu erweitern. Auf dem Boden der Gemeinde Schöpstal. Er sitzt außer in seinem Amt bei der Europastadt im Stadtrat für die Währevereinigung Bürger für Görlitz und ist auch Mitglied im Wirtschaftsausschuss. René Schöne bestätigt ebenfalls, zu dritt im Gespräch zu sein. „Aber völlig ergebnisoffen“, fügt er hinzu. Ob in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schöpstal – mit der gemeinsam Kodersdorf dem Verwaltungsverband Weißer Schöps-Neiße angehört – oder ob sich eine völlig andere Lösung findet, darauf möchte sich René Schöne nicht festlegen. Dazu sei es noch zu früh. Mit dem Nachbar Schöpstal hat Kodersdorf schon durch die Zusammenarbeit in der Verwaltung einen engen Kontakt.

Wie kann die Europastadt dem Gewerbegebiet nützen? Dazu hat sich Andrea Behr geäußert, die neue Geschäftsführerin der Europastadt Görlitz-Zgorzelec. Zuvor hat sie das Marketing des Entsorgers Veolia Deutschland geleitet. Für die Wirtschaftsförderung in Görlitz selbst Weltkonzerne zum Bleiben oder Kommen zu bewegen, sieht sie eher als Glücksfall. Dass es trotzdem möglich ist, zeigt das Beispiel Kodersdorf. Deshalb will sie mit dem Umland eng zusammenarbeiten und stützt dabei auch den Kurs ihres Aufsichtsratsvorsitzenden. Andrea Behr sieht hier die Chance einer klaren Arbeitsteilung: „So können wir unser Know-how der Verwaltung und der Wirtschaftsförderung einbringen, die umliegenden Gemeinden ihre Flächen.“ Rolf Weidle wird noch konkreter: „Wir beabsichtigen mit der CDU im Doppelhaushalt der Stadt Görlitz die Beantragung eines Kredites für Flächenkauf und Erschließungsmaßnahmen.“ Dies stellt er Kodersdorf und Schöpstal gemeinsam in Aussicht.

Gibt es in Görlitz keine vergleichbaren Industrieflächen? Besonders attraktiv am Kodersdorfer Gewerbegebiet ist seine Nähe zur Autobahn, die hier auch die B115 in Richtung Brandenburg kreuzt. An einigen Stellen in Görlitz ist der Zugang zur A4 zwar auch gut, aber in den Gewerbegebieten Klingewalde wie auch Ebersbach gibt es noch freie Flächen. Komplizierte Verhandlungen mit privaten Eigentümern und genaue Preisvorstellungen vonseiten der Stadt erschweren die Grundstücksverkäufe. Ein weiterer Vorteil in Kodersdorf ist, dass dort der Anfang bereits gemacht ist. Zum Beispiel kann das Transportunternehmen Lion Group von dem Bahnanschluss des Sägewerks Schweighofer profitieren. Letzteres ist auch ein Kunde von Lion, die beiden Unternehmen haben zusammengearbeitet, bevor Lion ein Grundstück in Kodersdorf gekauft hat. Solche Synergieeffekte sichern den Erfolg des Gewerbegebiets.

Was kommt auf Kodersdorf zu, wenn das Gebiet Am Sandberg weiterwächst? Bürgermeister René Schöne ist bewusst, dass das Gewerbegebiet für seine Gemeinde nicht nur eine große Chance bedeutet, sondern auch eine Menge Verantwortung mit sich bringt. „Wenn der Komplex weiter wächst, müssen wir auch die Infrastruktur anpassen“, stellt er fest. Bereits innerhalb der jetzigen Grenzen hat die Gemeinde viel damit zu tun gehabt, weitere Fahrbahnen, Parkplätze und Löschteiche zu schaffen. Auch die Kodersdorfer Kläranlage muss bereits erweitert werden.

Wie weit ist Kodersdorf beim Ausbau der Infrastruktur? Die Gemeinde hat den letzten Bauabschnitt im Zusammenhang mit dem Gewerbegebiet bereits begonnen. Er besteht aus einer Verlängerung der Straße hinter dem Kreisverkehr parallel zur Autobahn und zwei weiteren Feuerlöschteichen. „Danach sind wir erst einmal fertig mit dem Ausbau“, sagt René Schöne. Und verrät, dass die Gemeinde sich bereits darüber Gedanken macht, wie sich die Einfahrt in Richtung Sandberg zugänglicher für große Lastzüge gestalten lässt.