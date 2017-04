„Mir war klar, den sehen wir nie wieder“ Im Betrugsprozess gegen einen 28-jährigen Angeklagten sagten nun die Ermittler aus.

Im Herbst 2011 hatten Dresdner Betrugsermittler plötzlich einen Verdächtigen im Visier, der im großen Stil über Ebay-Kleinanzeigen mit Handys, Kameras und Ähnlichem gehandelt hatte. Er kassierte das Geld – hat jedoch nie geliefert. Der Verdächtige war Paul L., ein junger Mann aus Brandenburg, der seit Kurzem bei seiner Freundin in Dresden lebte. Das Amtsgericht in Zossen hatte ihn erst Anfang 2011 wegen ähnlicher Betrügereien zu einer Jugendstrafe von zwei Jahren verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt worden war.

Dieser neue Verdacht widersprach seinen Bewährungsauflagen. Die Polizei hatte L. bereits einmal vernommen – doch als die Ermittler zur Wohnungsdurchsuchung anrückten, war er schon untergetaucht. Kommissar Christoph V. fand in der Wohnung unter anderem Belege von Western-Union-Überweisungen nach Brasilien: „Mir war klar, den sehen wir nie wieder“, sagte der Beamte nun als Zeuge im Betrugsprozess gegen L. am Landgericht Dresden.

Der Angeklagte ist inzwischen 28 Jahre alt, ein smarter Typ, auf den ersten Blick sympathisch. Vier Jahre hat L. in der brasilianischen Metropole Recife gelebt und ist auch dort seiner betrügerischen Neigung recht erfolgreich nachgegangen. Das zeigt die lange Anklage: Mit den Ebay-Geschichten 2011 hat L. knapp 20 000 Euro erbeutet. 2012 hat er sogenannte Fake-Shops im Internet betrieben, mit denen er sich an zahlungskräftigere Geschäftskunden wandte und ihnen Elektronik, Restpostenware, zum Schnäppchenpreis anbot – bündelweise Handys und Tablet-PCs. 27 000 Euro nahm er so ein. 2013 dann die nächste Stufe – Kapitalanlagebetrug. Laut Anklage hat Paul L. rund 250 000 Euro mit komplett erfundenen Immobilienprojekten ergaunert. Er versprach Kunden Renditen zwischen 17 und 25 Prozent. Dabei hat wohl auch die 2014 in Brasilien anstehende Fußball-Weltmeisterschaft geholfen. L. ließ Broschüren drucken, erstellte ein professionelles Werbevideo, stellte eine Bürokraft in Deutschland an, die im Homeoffice Anlege-Interessierte mit deutscher Anschrift und Telefonnummer bediente, mietete Konferenzräume an. Auch halfen ihm Freunde und Verwandte als Finanzagenten und Kuriere.

Paul L. hat die Vorwürfe gestanden. Ein Jahr und zwei Monate saß er in brasilianischer Auslieferungshaft, ehe er im Dezember 2016 nach Deutschland überstellt wurde. Das Gericht stellte ihm eine Freiheitsstrafe von sechseinhalb Jahren in Aussicht. Seine Verteidigerin Ina Becherer sagt, die Haft in Brasilien sei sehr hart gewesen. Der Prozess wird fortgesetzt.

