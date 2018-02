Minuten werden zur Existenzfrage Der Busfahrplan bringt eine wichtige Absprache ins Wanken. Der Unterschied zwischen Schule und Hort macht das Problem.

Liebstadt. In den Augen von Michael Neumann war das Problem schon gelöst. Der stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Müglitztal verkündete in der jüngsten Ratssitzung: Den Busfahrplan um ein paar Minuten anzupassen sei kein Problem. Das mache die Oberelbische Verkehrsgesellschaft immer mal. Warum also nicht auch, damit die Großröhrsdorfer Kinder schneller nach Hause kommen.

Die sind nämlich derzeit nach dem Hort in Mühlbach und Burkhardswalde bis zu 50 Minuten unterwegs. Das ist den Eltern zu lange. Deshalb gab es von der Stadt Liebstadt einen Vorstoß, den Vertrag mit der Gemeinde Müglitztal zu kündigen. Der sieht seit 2014 vor, dass die Großröhrsdorfer in die Mühlbacher Grundschule gehen und die damit retten. Im Gegenzug werden Liebstädter Kinder im Burkhardswalder Kindergarten betreut. Ein Vertrag, der beiden Kommunen hilft und den Liebstadt auch nicht wirklich kündigen will. Die Drohung war ein Hilferuf. Einer, der nun offenbar verhallte. Denn so einfach ist das mit dem Verschieben des Busfahrplanes doch nicht, wie die Oberelbische Verkehrsgesellschaft und das Landratsamt sagen.

Die Busse zwischen Mühlbach und Burkhardswalde sowie Pirna und Großröhrsdorf werden nämlich auch noch von anderen Schülern genutzt, zum Beispiel im Schnitt zehn Schiller-Gymnasiasten. Deren Hauptschlusszeit ist 13.10 Uhr. Würde der Bus nun erst 13.56 Uhr fahren, um den Großröhrsdorfern einen schnelleren Anschluss zu bieten, wäre das in Pirna zu spät nach Unterrichtsende. Maximal 30 Minuten sollen Schüler laut Satzung warten. Genau so lange wie die maximale Fahrzeit sein soll. Das trifft aber nur für nach dem regulären Unterricht zu, nicht, wenn noch der Hort besucht wird. Und das macht für die Großröhrsdorfer das Problem, auch wenn hier mehr Kinder betroffen sind. Zwischen vier und sieben Kinder steigen 15.25 Uhr in Mühlbach in den Bus. Sie fahren über Dohna nach Burkhardswalde, wo die elf anderen Hortkinder einsteigen. 16.15 Uhr ist der Bus in Großröhrsdorf.

Liebstadt und Müglitztal hatten auf eine Lösung gehofft – im Interesse der Großröhrsdorfer Kinder und der Mühlbacher Schule. Wie es nun weitergeht? „Genau die gleiche Frage haben wir an das Landratsamt gestellt“, sagt Liebstadts Bürgermeister Retzler. Schließlich sei der Landkreis für den Schülerverkehr zuständig. Derzeit warte Liebstadt noch auf eine Antwort. Der SZ gegenüber hat die zuständige Referatsleiterin bereits erklärt, dass die angedachte Verschiebung nicht funktioniert.

So ein Busplan, noch dazu für den Schülerverkehr, sei eben ein komplexes, aufeinander abgestimmtes System. Viele Belange müssten dabei berücksichtigt werden. Das der Großröhrsdorfer hat dabei offenbar keinen Platz.

Was Liebstadt und damit auch Müglitztal nun machen, ist offen. Die nächste Sitzung des Müglitztaler Gemeinderates ist am Dienstag, die Liebstädter haben gerade erst diese Woche zusammengesessen. Klar ist: Das Kündigen des Vertrages wäre für alle Beteiligten die denkbar schlechteste Variante.

