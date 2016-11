Minus-Rekord auf dem Arbeitsmarkt Die Arbeitslosenquote im Raum Radeberg sank im Oktober auf 4,2 Prozent.

Positive Meldungen aus der Agentur für Arbeit.



Neuer Minus-Rekord: So niedrig war die Arbeitslosenquote im Raum Radeberg seit der Wende im Herbst 1989 nicht mehr – im Oktober lag die Arbeitslosigkeit bei 4,2 Prozent, und damit wiederum auf einem der niedrigsten Niveaus in ganz Ostdeutschland. Aktuell sind damit in Radeberg und Umgebung 851 Menschen ohne Arbeit, das sind 29 weniger als noch im September. Da hatte die Quote noch bei 4,4 Prozent gelegen. Besonders deutlich wird der Rückgang der Arbeitslosigkeit mit Blick auf das Vorjahr. Im Oktober 2015 waren in Radeberg noch 945 Betroffene arbeitslos gemeldet, damit sank die Zahl nun um fast 100. Die Quote nahm von 4,7 Prozent auf die erwähnten 4,2 Prozent ab.

„Die Einstellungsbereitschaft der Unternehmen ist hoch, meine Mitarbeiter verfügen über ein umfassendes Angebot von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsstellen und können derzeit 3 699 offene Arbeitsplätze vermitteln“, freut sich Thomas Berndt, der Chef der auch fürs Rödertal zuständigen Agentur für Arbeit in Bautzen. (SZ/JF)

