Minkwitzer halten mit ihrer Meinung hinterm Berg Kaum Resonanz gibt es auf die Frage, was aus dem Spielplatz am Rande des Ortes werden soll.

Was wird mit dem Spielplatz in Minkwitz? © Dietmar Thomas

In der nächsten Woche will sich Ute Schewloka unter die Feuerwehrleute von Minkwitz gesellen. Sie erhofft sich davon einige Meinungen zum Thema Spielplatz in Minkwitz.

Der liegt ziemlich dezentral hinter dem Gasthof am Rande des Ortes, ist mit fast 2 000 Quadratmetern relativ groß und von der Pflege her aufwendig. Denn eine direkte Zufahrt gibt es nicht. Außerdem müssten in absehbarer Zeit Geräte ausgetauscht werden. Ehe die Kommune das plant, will sie wissen, ob der Platz überhaupt noch gebraucht wird und wenn ja, ob auch eine reduzierte Ausführung mit vielleicht nur noch einem oder zwei Spielgeräten genügen würde.

Auf den ersten Bericht des Döbelner Anzeigers darüber hat es kaum Reaktionen gegeben, sagt Ute Schewloka dem DA. Sie ist bei der Kommune für das Gebäudemanagement zuständig. Facebook-Leser hatte sich ebenfalls nur wenige geäußert. Dafür waren sie einhellig der Meinung, dass der Platz auch für nachfolgende Generationen erhalten werden sollte. (DA/sig)

