Minkwitzer baut Hospiz in Leisnig Frank Lohse führt derzeit nicht nur sein Dachdeckergeschäft. Er bereitet ein Millionenprojekt vor. Baustart soll im Frühjahr sein.

So soll das Hospiz Lebenszeit in Leisnig aussehen. Frank Lohse will die rund 960 000 Euro teure Einrichtung mit zwölf Plätzen am Hasenberg bauen lassen. Möglichst noch in diesem Jahr möchte er mit der Beräumung des Geländes, das zuletzt von der Stadtgärtnerei genutzt worden ist, beginnen. Gehen die Pläne auf, könnte in etwa einem Jahr die Eröffnung vorbereitet werden. © André Braun

Die Vision des Vereins Lebenszeit scheint wahr zu werden. Seit mehreren Jahren arbeiten die Ehrenamtlichen darauf hin, ein stationäres Hospiz einzurichten. Inzwischen haben sie für die Einrichtung einen Investor gefunden: den 44-jährigen Minkwitzer Frank Lohse, der seit neun Jahren das Dachdeckergeschäft von Peter Seidel in Leisnig führt. Er hat sich den Mitgliedern des Hospizvereins in dieser Woche als Bauherr vorgestellt.

„Ich unterstützte die Arbeit des Vereins schon seit dessen Gründung“, sagt Lohse dem Döbelner Anzeiger. Unter anderem deshalb, weil er von Kunden mehrfach gehört habe, wie schwierig es ist, einen Platz in einem Hospiz zu bekommen. Die wenigen in Sachsen hätten lange Wartelisten, das belaste die Schwerkranken und deren Angehörige zusätzlich.

Nun gipfelt Lohses Unterstützung darin, dass der 44-Jährige für die Lebenszeit das Hospiz errichten lässt. Den Ausschlag dafür hat seine Frau Alexandra gegeben, die im Krankenhaus tätig ist und eine neue Herausforderung sucht. Im Hospiz wird sie nach aktuellem Stand die Aufgaben der Pflegedienstleiterin übernehmen. Dafür stehen noch einige Weiterbildungen an. „Wir haben uns vorher schon einmal mit dem Bau einer Tagespflege beschäftigt. Nachdem das nichts geworden ist, haben wir uns mit dem Thema Hospiz auseinandergesetzt“, erklärt der Geschäftsmann.

Er absolviert im Moment viele zusätzliche Termine. Er nimmt einen Kredit auf und hofft im September auf das Okay seiner Bank. Denn: „Im Lotto habe ich nicht gewonnen“, stellt Frank Lohse schmunzelnd klar. Zeitgleich laufen die Gespräche zum Grundstückskauf. Von der Kommune will er knapp 8 000 Quadratmeter Land am Hasenberg erwerben. Davon werden 1 600 Quadratmeter mit einem Eingeschosser bebaut. Wie der aussieht, hat der künftige Bauherr den Mitgliedern des Hospizvereins anhand der Pläne zeigen können, die das Baugeschäft Janasek aus Waldheim angefertigt hat. Das soll dann auch die Baurealisierung übernehmen.

Um das Gebäude selbst ist eine parkähnliche Anlage geplant. Um die anzulegen und um einen jährlichen Eigenanteil von 20 000 Euro aufzubringen, ist der Verein Lebenshilfe nach wie vor auf Spenden angewiesen. Er gibt dem Hospiz übrigens auch seinen Namen.

In der neuen Einrichtung am Hasenberg wird es Platz für zwölf Schwerstkranke geben, die die Mitarbeiter auf dem voraussichtlich letzten Stück ihrer Lebenszeit begleiten. Jedes der Einzelzimmer wird als Wohnzimmer eingerichtet, nichts soll Krankenhausatmosphäre verbreiten. Frank Lohse zufolge verfügen die Zimmer über Duschen und WC, auf der Südseite können Pflegebetten durch große Terrassentüren ins Freie geschoben werden. Angehörige können mit übernachten. Darüber hinaus gibt es noch ein zusätzliches, separates Übernachtungszimmer.

Weiterhin sieht das Raumkonzept einen Gemeinschaftsraum mit Wintergartencharakter und offener Küche, einen Raum der Stille sowie Zimmer fürs Personal und einen Sozialtrakt vor. Lohse spricht davon, dass der Betreiber des Hospizes neun Fach- und fünf Hilfskräfte beschäftigen will. Der jetzige Vereinschef Mathias Kretschmer wird die Geschäfte führen.

Doch soweit ist es voraussichtlich erst in etwa einem Jahr – wenn der Zeitplan aufgeht. Ehe der Bauantrag gestellt werden kann, braucht es noch einige Unterlagen. Die Initiatoren warten auf die Projektzustimmung und eine Förderzusage vom Landesverband für Hospizarbeit und Palliativmedizin Sachsen. Die Experten dort und auch der Leisniger Wirtschaftsprüfer Jürgen Vogel haben dem Verein geraten, eine GmbH zum Führen des Hospizes zu gründen und dafür dann die Gemeinnützigkeit zu beantragen. Das wird vorbereitet.

Mit den Änderungen wird der Verein aber nicht nur als Gesellschafter auftreten. Er will weiter die Öffentlichkeit über Palliativ- und Hospizarbeit aufklären, Veranstaltungen organisieren, Spenden sammeln und Ehrenamtliche werben.

www.lebenszeit-ev.de

Spenden für die Lebenszeit: www.betterplace.org

