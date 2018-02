Ministerpräsidenten im Tagebau Nochten

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer besucht am heutigen Mittwoch, dem 7. Februar, gemeinsam mit dem Ministerpräsidenten des Landes Brandenburg, Dietmar Woidke, den Tagebau Nochten der Lausitz Energie Bergbau AG. Darüber informiert die Pressestelle der Staatskanzlei. Im Anschluss an Gesprächsrunden mit dem Vorstand und den Betriebsräten der Leag in Boxberg und Cottbus werden die beiden Ministerpräsidenten über Inhalte der Gespräche informieren. Wie sein Vorgänger Stanislaw Tillich hält auch Sachsens neuer Ministerpräsident an der Braunkohleförderung fest. „Die Regionen brauchen eine Perspektive von mindestens 30 Jahren, um einen Strukturwandel anfangen zu können“, so Michael Kretschmer. (SZ/cam)

