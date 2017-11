Ministerpräsidenten warnen vor Siemens-Umbau Die geplanten Änderungen bei der Kraftwerkssparte von Siemens rufen auch die Politik auf den Plan. Die Ministerpräsidenten Sachsen, Thüringens und Brandenburgs fürchten, das der Osten industriell abgehängt werden könnte.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) warnt gemeinsam mit seinen Amtskollegen aus Brandenburg und Thüringen vor einem drastischen Stellenabbau bei Siemens. © dpa

Landkreis. Die Angst vor einem wirtschaftlichen Rückschlag für Ostdeutschland durch den geplanten radikalen Umbau im Kraftwerksgeschäft bei Siemens treibt auch die Politik um. „Der Osten darf industriell nicht abgehängt werden“, unterstreichen daher die Ministerpräsidenten von Brandenburg Dietmar Woidke (SPD), Sachsen Stanislaw Tillich (CDU) und Thüringen Bodo Ramelow (Linke) sowie Michael Müller (SPD), regierender Bürgermeister von Berlin in einer gemeinsamen Erklärung.

Befürchtet wird vor allem ein Wegfall von tausend Arbeitsplätzen, was durch die Aussagen von Siemens-Chef Joe Kaeser auf einer Pressekonferenz am heutigen Donnerstag bestätigt wird. Kaeser sprach in München davon, das Kapazitäten angepasst werden müssten und kündigte „schmerzhafte Einschnitte“ an. Für die Regierungschefs wäre dies ein herber Rückschlag. „Die Standorte in Berlin, Ludwigsfelde, Leipzig, Erfurt und Görlitz bilden industrielle Kerne mit erheblichen strukturpolitischen Wirkungen. Sie sind Teil unserer Anstrengungen, die Innovationskraft und internationale Marktfähigkeit in Ostdeutschland gezielt zu fördern. Dies würde durch einen drastischen Stellenabbau und eventuelle Werksschließungen in Ostdeutschland konterkariert.“

Das Ende Oktober unterbreitete Gesprächsangebot wurde von Siemens bisher nicht angenommen. Zwar betonen die Ministerpräsidenten, für Gespräche weiter offen zu sein. „Sollte Siemens jedoch entscheiden, die Standorte in unseren Ländern zu reduzieren bzw. ersatzlos zu schließen, können und werden wir dies nicht akzeptieren.“ Ziel sei es, für die betroffenen Standorte Alternativen und Perspektiven zu entwickeln. (szo)

