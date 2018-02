Ministerpräsident lädt Schüler ein Ein Zehntklässler der Oberschule wendet sich mit einer Glosse an Michael Kretschmer. Doch das Problem dahinter ist ernst.

Außen hui, innen pfui? Die Oberschule „Anne Frank“ in Stauchitz wurde vor einiger Zeit saniert. Doch die Technik sei nicht auf der Höhe der Zeit, kritisiert ein Schüler der 10. Klasse. Sein Brief landete jetzt beim sächsischen Ministerpräsidenten. © Sebastian Schultz

Stauchitz. Der Brief, den der Wahlkreisabgeordnete Geert Mackenroth (CDU) am Mittwoch an den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer übergab, hat es in sich. Das Ganze ist teils satirisch geschrieben, hat aber einen sehr ernsten Hintergrund. „Sie wollen sich für die neue, moderne Technik an Sachsens Schulen einsetzen? Das finde ich echt super! Vielleicht würden Sie ja mal in unsere Schule kommen und die Technik gleich selbst bedienen“, so der Schüler Marvin Klasse. Denn die alten Lehrer trügen lieber den alten Polylux oder schöben den uralten Fernseher mit Videorekorder wieder aus der hintersten Ecke. „Es ist doch immer wieder toll, die Technik zu lobpreisen, da man so viel leichter und schneller an die gewünschten Informationen komme. Doch die momentanen Hochleistungscomputer, die für viel Geld von der Gemeinde bezahlt wurden, brauchen leider eins, zwei Unterrichtsstunden, bevor sie eingeloggt sind“, heißt es weiter.

Es gebe nicht mal in allen Klassenräumen einen eigenen Laptop mit Beamer. „Dafür sollten Sie sich mit Ihrem neuen Bildungsminister engagieren. Nicht nur neue und mehr Lehrer braucht unser Land, sondern modere, hochleistungsfähige Unterrichtsmittel brauchen die Schüler von heute und morgen. Dafür müsste die Landesregierung Fördergelder den Gemeinden zur Verfügung stellen. Wenn die Server unserer Schule, die Internetnutzung und die Computer dann doch mal funktionieren, ist die Freude bei allen groß. Aber leider ist zurzeit das Frusterlebnis deutlich größer“, so der Schüler.

Entstanden ist der Brief im Deutschunterricht. „Ich bereite die Schüler der 10. Klasse gerade auf die Prüfung vor, dazu gehört auch die Behandlung journalistischer Textsorten. So haben wir das Schreiben offener Briefe geübt. Die Schüler sollten unseren neuen Ministerpräsidenten in einem offenen Brief über die Situation an sächsischen Schulen aufmerksam machen“, so Lehrerin Gabriele Gill. Der Brief sollte in der Stauchitzer Gemeindezeitung abgedruckt werden, so die einstimmige Meinung der Mitschüler. Doch die lehnte ab. Die Lehrer und die Schule würden verunglimpft, hieß es. Gabriele Gill sieht das anders. „Ich sehe in dem offenen Brief an Herrn Kretschmer nichts Beleidigendes. Marvin hat mich parodiert und die Wahrheit über die Technik an unserer Schule geschrieben“, sagt sie. Und hat den Brief nun an Geert Mackenroth übergeben.

Reagiert hat der Stauchitzer Bürgermeister Frank Seifert (parteilos). „Natürlich ist uns das Problem bekannt. Wir versuchen, nach unseren finanziellen Möglichkeiten die Schule gut auszustatten. Leider sind uns aber die Hände gebunden“, sagt er. Schon seit Jahren verspreche das Land Fördermittel. Darauf warte man bis heute. „Der Freistaat sollte schon mal daran denken, mehr Mittel für die Schulen zur Verfügung zu stellen“, sagt der Bürgermeister.

Die Gemeinde habe 2014 ein Computerkabinett in der Oberschule eingerichtet. Zwei Jahre später sei ein Klassenzimmer mit einem Beamer ausgerüstet worden. Das war für alle Zimmer geplant. „Leider sind wir da aber nicht weitergekommen“, sagt Seifert. Ende vergangenen Jahres habe man wegen einer Haushaltssperre die Notbremse ziehen müssen. Für dieses Jahr seien wieder Investitionen geplant. Natürlich seien die Computer langsam, aber es liege auch an den Internetverbindungen. „Wir warten auf schnelles Internet. Bis zur Jahresmitte sollte das kommen. Dann müssen wir auch über neue Computer nachdenken, damit die Schüler schneller arbeiten können“, so der Bürgermeister.

Die Schule sei eine ständige Baustelle. Doch die Entwicklung ginge rasend schnell. „Was wir heute anschaffen, ist morgen schon veraltet“, sagt Seifert.

Am Donnerstagabend reagierte auch der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. „Vielen Dank für Euren Brief. Manches darin erinnert mich an meine eigene Schulzeit. Deshalb verstehe ich das Anliegen und möchte, dass wir die digitalen Medien in den Unterricht integrieren“, schreibt er in einem offenen Brief an die Schüler. Er sei auf der Ministerpräsidentenkonferenz in Berlin gewesen und habe mit seinen Kollegen genau über dieses Thema gesprochen und danach auch mit der Bundeskanzlerin.

„Wir werden mit einem Digitalpakt alle Schulen an das schnelle Internet anschließen. Außerdem werden wir die WLAN-Ausleuchtung und digitale Tafeln für alle Schulen anschaffen“, verspricht er. Es werde sicher eine Weile brauchen, bis alle Lehrerinnen und Lehrer mit der digitalen Welt umgehen könnten, so Kretschmer. „Aber wir sind auf dem Weg.“ Vielleicht könne man sich auch einmal persönlich austauschen, schreibt der Ministerpräsident. Die Stauchitzer Schüler seien herzlich eingeladen, ihn in Dresden zu besuchen.

zur Startseite