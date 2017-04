Ministerpräsident kommt nach Döbeln Nur 150 Interessierte können an dem Gespräch mit Stanislaw Tillich (CDU) teilnehmen. Die Themen stehen schon fest.

Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich kommt am 5. Mai ins Volkshaus nach Döbeln. © dpa

Welche Sorgen plagen die Döbelner? Das will Sachsens Ministerpräsident am 5. Mai erfahren. Dafür kommt Stanislaw Tillich ins Volkshaus nach Döbeln. Um welche Themen es dabei gehen wird, haben im Vorfeld zufällig ausgewählte Frauen und Männer festgelegt, heißt es in einer Mitteilung der Sächsischen Staatskanzlei (SK), die die Veranstaltung organisiert. „Ein Um-frageinstitut hat dafür zwischen 16 und 25 Bürger aus der Region per Zufallsprinzip angerufen und gefragt, ob sie mitmachen wollen“, erklärt Ralph Schreiber, Sprecher der SK. Die Gruppe hat sich bei einem Treffen in der vergangenen Woche festgelegt. Am 5. Mai ab 18 Uhr wird es um die Themen Bildung und Ausbildung, Sicherheit, medizinische Versorgung sowie Wirtschaftsförderung und Mittelstand gehen.

Wer an dem Gespräch teilnehmen möchte, sollte sich beeilen. Denn die Zahl der Zuhörer ist auf 150 begrenzt. Anmeldungen sind bis zum 24. April möglich. Genutzt werden kann dafür das Internet, aber auch der Postweg mit einem Schreiben unter dem Stichwort Bürgerdialog an die Sächsische Staatskanzlei, 01095 Dresden. Melden sich mehr Interessierte an, als teilnehmen dürfen, entscheide das Los.

Als Reaktion auf die Pegida-Bewegung hatte die Staatskanzlei 2014/15 in Dresden, Chemnitz und Leipzig schon einmal zu ähnlichen Veranstaltungen eingeladen. Damals unter dem Begriff Dialogforum. Bei den jetzigen Veranstaltungen stehen die ländlichen Regionen im Fokus. Die Gespräche bilden jeweils den Abschluss eines Kreisbesuches des Ministerpräsidenten, wie Ralph Schreiber sagt. Zu Gast ist Tillich unter anderem auch in Plauen, Wurzen und Großenhain. (DA/mf)

Anmeldung unter http://lsng.de/dl

