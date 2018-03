Ministerpräsident kommt nach Dipps Michael Kretschmer tourt am Mittwoch durch den Landkreis. Dabei besucht er auch das Altenpflegeheim der Diakonie.

Sachens Ministerpräsident Michael Kretschmer besucht am Mittwoch Dippoldiswalde. © dpa

Dippoldiswalde. Auf seiner Tour durch den Landkreis macht Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Mittwoch, 7. März, auch halt in Dippoldiswalde. Gemeinsam mit Landrat Michael Geisler (CDU) besucht er das Altenpflegeheim „Johann Hinrich Wichern“ des Diakonischen Werkes Dippoldiswalde. Wie das Landratsamt mitteilt, wollen sich beide ein Bild von den Betreuungs- und Pflegeangeboten in der stationären und teilstationären Pflege machen. In dem Heim leben pflegebedürftige Menschen, die in individuell eingerichteten Zimmern in acht Wohngruppen wohnen.

Das Diakonische Werk betreibt neben der stationären Pflegeeinrichtung einen mobilen Pflegedienst, mehrere Einrichtungen zur Kindertagesbetreuung, Kinder- und Jugendwohngemeinschaften, einen heilpädagogischen Kindergarten sowie verschiedene Beratungsstellen zum Thema Kinder, Jugend und Menschen mit Behinderung. (SZ)

