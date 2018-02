Ministerpräsident kommt nach Bautzen Michael Kretschmer ist Gast beim Politischen Aschermittwoch der CDU.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer kommt zu Politischen Aschermittwoch nach Bautzen. © dpa

Bautzen. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) kommt nach Bautzen. Er wird Hauptredner beim Politischen Aschermittwoch der CDU am 14. Februar sein. Zu dieser Veranstaltung lädt der Bautzener Landtagsabgeordnete Marko Schiemann interessierte Bürger in die Mehrzweckhalle am Schützenplatz ein. Zweiter Gast ist der ehemalige Ministerpräsident Thüringens Dieter Althaus.

Michael Kretschmer war von 2002 bis 2017 Bundestagsabgeordneter der CDU und ist jetzt Regierungschef in Sachsen. Althaus ist seit 2011 Vizepräsident des kanadisch-österreichischen Automobilzulieferers Magna International.

In den vergangenen Jahren waren der ehemalige Ministerpräsident Sachsen Stanislaw Tillich und die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern Charlotte Knobloch sowie ein Jahr zuvor Frank Kupfer, ehemaliger Fraktionschef der CDU in Sachsen, Gäste beim Politischen Aschermittwoch in Bautzen. (szo)

Politischer Aschermittwoch der CDU, 14. Februar, 19 Uhr, Mehrzweckhalle am Schützenplatz in Bautzen

