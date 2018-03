Ministerpräsident besucht Region Michael Kretschmer tourt am Mittwoch durch den Landkreis. Dabei besucht er auch das Altenpflegeheim der Diakonie.

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer besucht am Mittwoch Dippoldiswalde. © dpa

Pirna/Dippoldiswalde/Neustadt. Erstmals nach seiner Wahl zum sächsischen Regierungschef im Dezember besucht Michael Kretschmer (CDU) am Mittwoch, 7. März, offiziell den Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge. An dem Tag wird er von Landrat Michael Geisler (CDU) begleitet. Kretschmer hat sich viel vorgenommen. Nach einer Stippvisite in der Pirnaer SZ-Redaktion besucht er die Glaswerkstätten Frank Ahne in der Sandsteinstadt.

Danach geht es nach Dippoldiswalde ins Altenpflegeheim „Johann Hinrich Wichern“. Dort will sich Kretschmer ein Bild von den Betreuungs- und Pflegeangeboten im Bereich der stationären und teilstationären Pflege machen. Am Abend laden die beiden Politiker ab 18.30 Uhr alle Bürger zum Ideen- und Gedankenaustausch nach Neustadt ein. Beim „Sachsengespräch“ soll es in der Neustadt-Halle, Johann-Sebastian-Bach-Straße 15, um die Themen gehen, die die Bürger bewegen. Der Eintritt ist frei, Anmeldungen sind nicht nötig. (SZ)

zur Startseite