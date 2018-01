Ministerpräsident beim Ice-Tubing Michael Kretschmer kommt an die Bobbahn Altenberg, um sich zu informieren – und um selbst einen Wettkampf zu bestreiten.

Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wagt sich am Montag in den Eiskanal. © dpa

Altenberg. Am Montag, dem 15. Januar, wird Sachsens neuer Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) zusammen mit Kultusminister Christian Piwarz (CDU) und einer Delegation der CDU-Landtagsfraktion den DKB-Eiskanal in Altenberg besuchen, informierte das Büro von Landtagsvizepräsidentin Andrea Dombois (CDU). Sie hatte ihre Kollegen an die Bobbahn eingeladen. Altenberg gehört zu ihrem Wahlkreis.

Dort werden die Politiker eine Führung von Matthias Benesch, dem Geschäftsführer der Wintersport Altenberg GmbH, bekommen. Das Unternehmen betreibt die Bahn, die im Eigentum des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge ist. Benesch wird den Besuchern die heutige Situation der Bahn, Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und die dafür notwendigen künftigen Investitionen darlegen. Anschließend werden die Besucher sich selbst in die Bahn begeben und einen Ice-Tubing-Wettkampf austragen. (SZ)

