Ministerin warnt vor Kauf der meisten Dieselautos Ein Update der Steuerelektronik von Dieselmotoren macht die Luft nicht sauberer.

Fahrern von Dieselautos drohen auch mit der neuen Motorsoftware Fahrverbote. © dpa

Wer einen Diesel-Pkw kaufen und vor Fahrverboten sicher sein wolle, müsse ein Fahrzeug der neuesten Abgas-Norm erwerben, empfahl Bundesumweltministerin Barbara Hendricks am Mittwoch. Autos, die nach der Norm Euro 6d-Temp geprüft wurden, kommen jedoch erst ab September langsam auf den Markt, sagte ein ADAC-Sprecher. Die Umweltministerin warnte damit vor dem Kauf aller heute angebotenen Diesel-Pkw, die einen guten Teil der aktuellen Fahrzeugflotten auch der deutschen Autohersteller ausmachen.

Hendricks stellte eine Untersuchung des Umweltbundesamtes (UBA) vor, die die Auswirkungen des sogenannten Diesel-Gipfels von Anfang August für die Verbesserung der Luft abschätzt. Demnach senken die beschlossenen Maßnahmen die Belastung mit Stickstoffdioxid in bundesdeutschen Städten um nur sechs Prozent – oft zu wenig, um den Grenzwert einzuhalten.

„Für fast 70 Städte reichen die Maßnahmen voraussichtlich nicht“, erläuterte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger. Darunter sind Berlin, Bielefeld, Bonn, Dresden, Essen, Frankfurt/M., Köln, Mannheim, München und Stuttgart. Nur in rund 20 Städten werde die Belastung mit Stickoxiden unter den Grenzwert von 40 Mikrogramm im Jahresmittel fallen, beispielsweise in Leipzig und Freiburg. Seine Berechnungen angestellt hat das UBA am Beispiel der besonders belasteten Landshuter Allee in München und der Parcusstraße in Mainz. Die mittleren Stickoxidwerte liegen dort bei 80 und 53 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft.

Berechnet hat das UBA die Abgasreduzierung durch die neue Motor-Software, mit der die Autohersteller die bereits verkauften Fahrzeuge ausrüsten wollen. Das bringt den größeren Teil der Verringerung um sechs Prozent. Ein kleinerer Beitrag kommt dazu, weil die Autokonzerne ihren Kunden anbieten, alte Diesel abzunehmen und durch verbilligte Neuwagen zu ersetzen. Die meisten Hersteller reduzieren die Preise derzeit um mehrere Tausend Euro.

Kein Anlass für Nachjustierungen

„Die Autofahrer sollten beim Kauf darauf achten, die Prämie für wirklich saubere Fahrzeuge einzusetzen“, sagte Hendricks. Dazu zählt sie „etwa Elektroautos, solche mit Hybrid- und Gasantrieb, sparsame Benziner oder modernste Diesel“. Selbst Diesel der aktuellen Euro-Norm 6, die bereits auf den Straßen fahren, fallen ausdrücklich nicht unter diese Empfehlung der Ministerin. Sie meint ausschließlich die Diesel-Pkw mit Euro-Norm 6d-Temp. Dahinter verbirgt sich ein neues Prüfverfahren für die Messung von Abgasen im realen Betrieb, das erst ab September 2017 gilt.

„Warum vom Kauf aktueller Diesel mit Euro-Norm 6 abgeraten wird, ist nicht nachvollziehbar“, sagte ein Sprecher des Verbandes der Autoindustrie (VDA). „Sie sind schon sehr sauber.“ Das trage zusätzliche „Verunsicherung in den Markt“. Auch die meisten Euro-Norm 6-Pkw allerdings könnten von Fahrverboten betroffen sein. In Kommunen wie Stuttgart oder München kommt es möglicherweise zu entsprechenden Gerichtsentscheidungen.

Hendricks hält die Ergebnisse des Diesel-Gipfels für einen ersten Schritt in die richtige Richtung. Es bleibe noch viel zu tun. Beispielsweise müssten die Hersteller in einigen Fällen wohl auch die Motortechnik ändern und größere Behälter für das Abgas-Reinigungsmittel Adblue einbauen.

Davon jedoch halten die Autobosse wenig. Der Branchenverband VDA sieht derzeit „keinerlei Anlass für Nachjustierungen“. Die UBA-Berechnungen zeigten ja, dass der Stickoxid-Ausstoß über Software-Updates gesenkt werde. Hardware-Updates dagegen seien „in der Breite technisch nicht umsetzbar“, weil in vielen Fällen gar kein Platz für neue Bauteile sei.

Der VDA hat vergangene Woche selbst eine Rechnung präsentiert, nach der Software-Updates, Umstiegsprämien und eine „natürliche“ Bestandserneuerung den Stickoxid-Ausstoß im gesamten Straßenverkehr bis 2019 um 12 bis 14 Prozent senken können.

Beim Dieselgipfel wurden vier Arbeitsgruppen angekündigt, die erste davon tagt am Donnerstag zum Thema „Umstieg öffentlicher Fahrzeugflotten auf emissionsarme Mobilität“. Da geht es etwa um Busse und Taxis. Die anderen Gruppen sollen in den nächsten zwei Wochen mit der Arbeit beginnen. Nach der Bundestagswahl soll es einen zweiten Dieselgipfel geben. (mit dpa)

zur Startseite

Artikelempfehlung Ministerin warnt vor Kauf der meisten Dieselautos Wer einen Diesel-Pkw kaufen und vor Fahrverboten sicher sein wolle, müsse ein Fahrzeug der neuesten Abgas-Norm erwerben, empfahl Bundesumweltministerin Barbara Hendricks am Mittwoch. Autos, die nach der Norm Euro 6d-Temp geprüft wurden, kommen jedoch erst ab September langsam auf den Markt, sagte ein ADAC-Sprecher. Die Umweltministerin warnte damit vor dem Kauf aller heute angebotenen Diesel-Pkw, die einen guten Teil der aktuellen Fahrzeugflotten auch der deutschen Autohersteller ausmachen. (...) Link zum Artikel: http://www.sz-online.de/nachrichten/ministerin-warnt-vor-kauf-der-meisten-dieselautos-3756720.html E-Mail-Versand Empfänger-E-Mail: Absender-E-Mail: Nachricht an den Empfänger: Sicherheitsfrage: Bitte geben Sie die abgebildete Zeichenfolgen ein: